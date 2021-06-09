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Exame aponta edema na perna, e Gabigol aumenta lista de desfalques do Flamengo contra o Coritiba

Atacante se queixou de dores musculares após vitória da Seleção Brasileira. Problema físico, no entanto, não o impede de ser convocado para a Copa América...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 16:06

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:06

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Flamengo tem mais um desfalque confirmado para encarar o Coritiba, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a CBF informou que Gabigol foi submetido a exames após se queixar de dores musculares na perda direita e foi diagnosticado com um pequeno edema na região.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoAs dores apareceram após a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Paraguai, na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias. Após ser titular no confronto contra o Equador, Gabigol iniciou a partida no banco e entrou apenas aos 37 minutos do segundo tempo.
Gabigol se junta à lista de desfalques do Flamengo, que também conta com Arrascaeta (Covid-19 e na seleção do Uruguai), Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho) e Thiago Maia (transição fisica após cirurgia no joelho). Vale lembrar que o treinador Rogério Ceni também testou positivo para Covid-19 e será substituído por Mauricio Souza.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O problema físico, no entanto, não impediu Gabigol de ser convocado para a Copa América, que se inicia no próximo domingo. Além dele, Everton RIbeiro será o outro representante rubro-negro na Seleção Brasileira na disputa do torneio. Rodrigo Caio, que estava no grupo para os jogos das Eliminatórias, não foi convocado para a competição.
+ Flamengo tem 12 jogadores no elenco com mais de 100 jogos pelo clube; veja ranking completo
Tanto Everton quanto Rodrigo Caio são esperados na capital paranaense para o confronto desta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Eles não entraram em campo em nenhum dos dois jogos da Seleção Brasileira e serão avaliados pela comissão técnica antes da partida contra o Coritiba.

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