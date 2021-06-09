Exame aponta edema na perna, e Gabigol aumenta lista de desfalques do Flamengo contra o Coritiba

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Flamengo tem mais um desfalque confirmado para encarar o Coritiba, quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a CBF informou que Gabigol foi submetido a exames após se queixar de dores musculares na perda direita e foi diagnosticado com um pequeno edema na região.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoAs dores apareceram após a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Paraguai, na noite desta terça-feira, pelas Eliminatórias. Após ser titular no confronto contra o Equador, Gabigol iniciou a partida no banco e entrou apenas aos 37 minutos do segundo tempo.

Gabigol se junta à lista de desfalques do Flamengo, que também conta com Arrascaeta (Covid-19 e na seleção do Uruguai), Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho) e Thiago Maia (transição fisica após cirurgia no joelho). Vale lembrar que o treinador Rogério Ceni também testou positivo para Covid-19 e será substituído por Mauricio Souza.

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O problema físico, no entanto, não impediu Gabigol de ser convocado para a Copa América, que se inicia no próximo domingo. Além dele, Everton RIbeiro será o outro representante rubro-negro na Seleção Brasileira na disputa do torneio. Rodrigo Caio, que estava no grupo para os jogos das Eliminatórias, não foi convocado para a competição.

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