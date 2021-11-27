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Exaltando força das arquibancadas, Guto lança 'desafio' ao torcedor nos próximos jogos do Bahia como mandante

Comandante espera ver o estádio com boa presença de público nos confrontos diante de Atlético-MG e Fluminense...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 23:54
Bastou a vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na noite desta sexta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Bahia respirar um pouco mais aliviado na competição.No confronto diante do clube gaúcho, a empolgação vindo das arquibancadas acabou sendo essencial no trinfo do Esquadrão. Sendo assim, o treinador Guto Ferreira, de no olho no Atlético-MG, em duelo adiado da 32ª rodada, além do Fluminense, pela 37ª rodada, fez questão de desafiar o torcedor pedindo que compareçam ao estádio para empurrar a equipe na reta final da competição.
'O que essa torcida empurrou, o que ela fez acontecer. Fica o desafio aí para o torcedor. Nós temos mais dois jogos dentro de casa. Venham, nos empurrem. Nos ajudem a conseguir mais triunfos. Vocês são primordiais para nossa campanha na reta final", disse em entrevista coletiva.
Entretanto, Guto sabe da necessidade também de um bom resultado diante do Atlético-GO, na próxima segunda-feira (29). Perguntado de como manter atitude sobre o adversário, o treinador destacou que o momento é de total superação.
"Se superar. Vamos jogar contra uma equipe que acabou, por questões de transporte, não fazendo o jogo que faria. Então, se nós, viajando, desgastados, contra eles, que não jogaram... Mas agora não é hora de chorar. É hora de se superar. Então vamos nos superar. Temos quatro jogos para buscar pelo menos seis pontos, para estar bem tranquilo. É isso que precisamos fazer. Vamos fazer o nosso melhor, nos entregar o máximo. E procurar mais um triunfo lá", pontuou.

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