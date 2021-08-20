Ex-Vasco e Atlético-MG, Marrony é anunciado como novo reforço de clube dinamarquês

O atacante Marrony, 22 anos, é o novo reforço do Mitdjylland, da Dinamarca. O jogador, que é formado nas categorias de base do Vasco e que estava no Atlético-MG já desembarcou no país escandinavo e foi apresentado oficialmente pelo seu novo clube nesta sexta-feira.- Desde moleque eu só pensava em ser jogador de futebol. Consegui realizar esse desejo. Com muito trabalho e suor. Tenho que agradecer o Volta Redonda, o Vasco e o Atlético Mineiro. Também sou grato a Deus, à minha família e aos meus empresários, por me apoiarem e ajudarem em tudo - disse Marrony.