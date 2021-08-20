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Ex-Vasco e Atlético-MG, Marrony é anunciado como novo reforço de clube dinamarquês

Atacante assinou com clube com o Mitdjylland até junho de 2026...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 18:43

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 18:43

Crédito: Divulgação/Mitdjylland
O atacante Marrony, 22 anos, é o novo reforço do Mitdjylland, da Dinamarca. O jogador, que é formado nas categorias de base do Vasco e que estava no Atlético-MG já desembarcou no país escandinavo e foi apresentado oficialmente pelo seu novo clube nesta sexta-feira.- Desde moleque eu só pensava em ser jogador de futebol. Consegui realizar esse desejo. Com muito trabalho e suor. Tenho que agradecer o Volta Redonda, o Vasco e o Atlético Mineiro. Também sou grato a Deus, à minha família e aos meus empresários, por me apoiarem e ajudarem em tudo - disse Marrony.
Curiosamente, o Mitdjylland tem outra cria da base do Vasco da Gama, o atacante Evander. Marrony já falou como jogador do clube dinamarquês e afirmou estar realizando um sonho de jogar no futebol europeu.
- Agora estou no Europa. Sonho de todo jogador. Construir minha história aqui. Agradecer ao Mitdjylland por apostar em mim e eu farei isso valer em campo. Vamos com tudo - finalizou.

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