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futebol

Ex-Santos, Ariel Holan pode conquistar segundo título no México

León, clube dirigido por Holan, venceu o Tigres neste sábado e está na decisão do Nacional...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 11:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 11:00

Primeiro treinador contratado pelo Santos para a temporada 2021, o argentino Ariel Holan segue fazendo sucesso no futebol mexicano. Depois de conquistar em setembro o título da Leagues Cup, primeiro título internacional do León, o treinador garantiu neste sábado classificação para a final do Campeonato Mexicano.Neste sábado, a equipe venceu o Tigres por 2 a 1, em casa, e garantiu vaga na decisão. O adversário sairá do confronto entre Atlas e Pumas, que acontece neste domingo. O Atlas venceu o primeiro jogo por 1 a 0.
Holan assumiu o León em maio após pedir demissão do Santos no no final de abril. De acordo com o presidente Andres Rueda, o treinador estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões.Ariel Holan deixou o Santos com 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.
Crédito: ArielHolanteveumapassagemcurtapeloSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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