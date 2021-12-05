Ex-Santos, Ariel Holan pode conquistar segundo título no México

Primeiro treinador contratado pelo Santos para a temporada 2021, o argentino Ariel Holan segue fazendo sucesso no futebol mexicano. Depois de conquistar em setembro o título da Leagues Cup, primeiro título internacional do León, o treinador garantiu neste sábado classificação para a final do Campeonato Mexicano.Neste sábado, a equipe venceu o Tigres por 2 a 1, em casa, e garantiu vaga na decisão. O adversário sairá do confronto entre Atlas e Pumas, que acontece neste domingo. O Atlas venceu o primeiro jogo por 1 a 0.