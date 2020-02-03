Thiago Asmar

Ex-repórter da Globo dispara: 'Ganho quatro vezes mais do que ganhava lá'

Dono do 'Canal Pilhado' no Youtube já conta com mais de 600 mil inscritos e dá cutucada em ex-chefes globais

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

03 fev 2020 às 10:18
Thiago Asmar é ex-repórter da Globo e virou youtuber de sucesso Crédito: Divulgação
Uma das principais sensações da internet voltada a futebol na atualidade é o apresentador Thiago Asmar, que ficou famoso por sua passagem com repórter na Rede Globo. Hoje, a emissora ficou no passado e seu foco é o 'Canal Pilhado'.
Em entrevista concedida ao canal de Raiam Santos, Asmar revelou que, hoje, ganha quatro vezes mais do que ganhava na Globo, e seu planejamento é terminar 2020 ganhando dez vezes mais.
"Hoje eu ganho quatro vezes mais do que ganhava na Globo. Hoje eu ganho quatro vezes, mas a ideia é fechar 2020 ganhando dez vezes mais o que eu ganhava na Globo. Como eu trabalhava na Globo, tem aquele status. Todo mundo achava que eu era o mais bem-sucedido, mas jornalista não ganha bem não. Trabalha muito para ganhar mal. Eu ganho melhor em um negócio meu", revelou Asmar.
O jornalista ainda aproveitou para cutucar seus ex-chefes na emissora, afirmando que ganha mais do que eles curtindo a vida e viajando.
"Saí, abri o canal, estou em 630 mil inscritos. Ganho mais que esses chefes picaretas ganham, viajo o mundo para fazer vídeo, curto a vida. E outra, a dimensão quando eu era repórter de emissora, as pessoas me paravam na rua uma vez por mês. Agora não tem um dia que eu não saia na rua que eu não sou parado hoje e é Pilhado, não é mais o Thiago", finalizou.

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

