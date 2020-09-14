Ex-presidente do Botafogo diz que clube é o 'maior freguês do Vasco'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2 no último domingo, o ex-presidente e atual membro do comitê de futebol alvinegro, Carlos Augusto Montegro, teve um áudio vazado em que comentou sobre o favoritismo do cruz-maltino diante da "freguesia" do alvinegro de General Severiano.

- O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos.