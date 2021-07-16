Ex-patrocinadora do Botafogo resolve pendência com motoristas de Salomon Kalou

O Botafogo resolveu um importante problema na Justiça. O clube chegou a um acordo extrajudicial com a Alpha Driver, empresa que foi contratada para fazer um serviço de motoristas particulares a Salomon Kalou, que atuou no clube na última temporada, junto à STX, antiga patrocinadora é responsável por intermediar o negócio.
O clube e a STX, que intermediou o negócio, foram notificados durante a semana por um não pagamento de pouco mais de R$ 45 mil, como o jornal 'O Globo' informou primeiramente.
A Alpha Driver solicitou a baixa do processo na Justiça na última quinta-feira e encerrou todas as pendências com a STX e com o Botafogo, que apareceu como beneficiário no negócio.
Assim, o Botafogo deu fim a mais uma cobrança fora dos gramados e “passou a caneta” nesta dívida que tinha relação com Salomon Kalou.