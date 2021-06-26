Ex-Liverpool, Gerrard está na mira do Tottenham para o comando técnico

Ídolo do Liverpool, o ex-jogador Steven Gerrard é um dos nomes cotados para assumir o comando técnico do Tottenham para a próxima temporada, segundo o 'London Evening Standard'. Os Spurs estão há algumas semanas em busca de um novo treinador, e conversa há há um tempo com o português Nuno Espírito Santos, mas o acordo ainda não foi selado.Aposentado dos gramados desde 2016, quando atuou pela última vez no Los Angeles Galaxy, Gerrard voltou ao Liverpool no ano seguinte para assumir as categorias de base do Liverpool. Em maio de 2018, o ex-meia inglês aceitou um convite para treinar o Rangers-ESC e levou o time escocês ao título nacional na última temporada.
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Desde abril sem treinador, quando demitiu José Mourinho, o Tottenham já levou cinco 'nãos'. Hans-Dieter Flick, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag e Antonio Conte não aceitaram a proposta do clube inglês. O ex-jogador Ryan Mason tem comandado a equipe interinamente nos últimos meses.