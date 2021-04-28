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Ex-jogador do PSG revela que Messi sempre foi um sonho do clube

Javier Pastore, atualmente na Roma, disse que os donos do Paris Saint-Germain entendiam a negociação como algo quase impossível. Argentino termina contrato em dois meses...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 08:36

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 08:36
Crédito: HANDOUT / RFEF / AFP
Javier Pastore, ex-meia do Paris Saint-Germain e da seleção argentina, revelou que a contratação de Messi sempre foi tratada como um sonho na equipe francesa. Em entrevista ao "As", o atleta da Roma revelou que chegou a conversar com o compatriota sobre a cidade com o objetivo de convencê-lo.- Sempre quiseram o Messi em todos os anos, mas sempre souberam que ele era uma cartada muito difícil e que seria complicado contratá-lo. Riram de mim quando tentei convencê-lo, assim como com Di María. Lhes dizia que era lindo viver em Paris, como o time estava bem e terminou com a chegada de Ángel.
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Na última terça-feira, o jornalista Marcelo Bechler revelou que o PSG fez uma primeira proposta oficial ao craque do Barcelona. O camisa 10 tem contrato até o final da temporada, mas está livre para negociar e assinar um pré-contrato com outro clube.

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