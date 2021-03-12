Ex-jogador do Liverpool e da seleção chilena, Mark Gonzalez sofre infarto aos 36 anos

Crédito: Divulgação / Williams Aguiar/ Sport

O ex-jogador Mark Gonzalez, que atuou por clubes como Liverpool, CSKA Moscou e Sport, foi vítima de um infarto recentemente. A informação foi divulgada por Maura Rivera, esposa do chileno de 36 anos.

> Confira como está o Liverpool na Premier LeagueEm publicação nas redes sociais, a esposa detalhou sobre o ataque cardíaco que o ex meio campo sofreu. Segundo Maura, Mark Gonzalez teve um infarto agudo miocárdio e a recuperação foi dolorosa.

- Mark sofreu um infarto agudo do miocárdio e conto isso agora para que saibam que nem tudo o que se mostra nas redes sociais sempre é lindo. Somos pessoas iguais a vocês. Há momentos ruins e de medo. Desfrutem cada minuto de sua vida, valorizem-na e agradeçam - escreveu Maura.

Após o fato ser divulgado, o Liverpool, clube no qual Mark Gonzalez defendeu na temporada 2006/2007, fez uma publicação nas redes sociais desejando melhoras ao ex-jogador. Pelos Reds, Mark realizou 36 jogos e marcou três vezes. Aposentado desde o ano passado, Mark Gonzalez iniciou a carreira na Universidade Católica, do Chile, e depois rumou para a Espanha, país em que jogou por Albacete, Real Sociedad e Betis. O ex-jogador ainda passou cinco temporadas no CSKA Moscou até retornar ao continente Sul-Americano. No fim da carreira, Gonzalez teve rápidas passagens pelo Sport e Colo-Colo, e se aposentou no Magallanes (CHI).