Ex-Fluminense, zagueiro Roger Ibañez entra na mira do Real Madrid

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Titular durante a última temporada com a camisa da Roma, o zagueiro Roger Ibañez pode tornar-se mais um brasileiro a vestir a camisa do Real Madrid. Após a saída do ídolo e capitão Sergio Ramos, o clube merengue a contratação de um defensor, e pode investir no atleta de 22 anos.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo informações do portal "Goal", o Real Madrid, deverá fazer uma proposta em breve pelo jogador. De acordo com o site "Transfermarkt", o valor de mercado do brasileiro atualmente é de 25 milhões de euros, cerca de R$ 150 milhões na cotação atual.

A publicação ainda traz que o Real Madrid tem um trunfo na negociação. O clube espanhol emprestou o atacante Borja Mayoral à Roma no início da temporada, e o clube italiano tem interesse em seguir em definitivo com o atleta, que marcou 17 gols em 47 jogos. Uma troca não está descartada.

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