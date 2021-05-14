Ex-Fluminense, Leandro Spadacio salva time do rebaixamento na Ásia e cita inspiração em Messi e Robben

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Ex-jogador do Fluminense, o brasileiro Leandro Spadacio foi o grande herói do Ajman Club ao evitar o rebaixamento de sua equipe nos Emirados Árabes. Em duelo contra o Al Fujairah, o atleta de 21 anos marcou o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo de cobertura e citou até uma inspiração em Messi e Robben para fazer o golaço.

+ Veja a tabela da Champions League- Para falar a verdade, não estou acreditando ainda. Eu acho que de tanto eu conversar com Deus durante o jogo ele acabou me abençoando. Falava com Ele que eu sabia que Ele tinha me colocado ali para ajudar a equipe e sabia que tudo ia dar certo. Com todo o espírito da equipe conseguimos aquele gol no final - disse Spadacio.

- Eu já estava sem pernas, cansado, e quando vi a bola na frente não sei onde tirei forças pra chegar até ela. Olhei o goleiro saindo, sempre procuro ter tranquilidade para finalizar, costumo ver lances do Messi e do Robben e vejo eles com muita calma na frente do goleiro. A cavada foi natural - completou.

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No Oriente Médio desde 2019, Spadacio tem contrato somente até o final de junho. Adaptado ao país, o brasileiro falou sobre sua chegada e projetou o futuro.