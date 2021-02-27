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Ex-Flamengo, Reinier celebra primeiro gol pelo Dortmund nas redes sociais: 'Seguimos trabalhando mais e mais'

Jovem promessa brasileira celebra seu primeiro gol pelo Borussia Dortmund nas redes sociais e agradece Haaland pelo passe...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 16:36

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:36

Crédito: MARIUS BECKER / AFP / POOL
Neste sábado, Reinier marcou o seu primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. O ex-jogador do Flamengo estava no banco de reservas e fez o gol logo após entrar em campo na vitória de sua equipe por 3 a 0 contra o Arminia Bielefeld.
Veja a tabela do AlemãoReinier, agora com 19 anos, marcou, neste sábado, o seu primeiro gol profissional na Europa. Contra o Arminia Bielefeld, o ex-jogador do Flamengo marcou o terceiro do Borussia Dortmund na partida logo após entrar em campo.
A jovem promessa brasileira pertence ao Real Madrid, mas foi emprestada ao Borussia Dortmund até o final da temporada. Reinier não conseguiu se firmar entre os titulares, e deixou a sua marca pela primeira vez neste sábado, após receber assistência de Haaland.
Nas redes sociais, o jogador postou imagens da partida comemorando o seu primeiro gol pelo Dortmund. No Twitter, o jogador postou: 'Grande vitória hoje, seguimos trabalhando mais e mais', e ainda agradeceu Haaland pelo passe: 'Obrigado meu irmão'.

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