Ex-Flamengo, Reinier celebra primeiro gol pelo Dortmund nas redes sociais: 'Seguimos trabalhando mais e mais'

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Neste sábado, Reinier marcou o seu primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. O ex-jogador do Flamengo estava no banco de reservas e fez o gol logo após entrar em campo na vitória de sua equipe por 3 a 0 contra o Arminia Bielefeld.

Veja a tabela do AlemãoReinier, agora com 19 anos, marcou, neste sábado, o seu primeiro gol profissional na Europa. Contra o Arminia Bielefeld, o ex-jogador do Flamengo marcou o terceiro do Borussia Dortmund na partida logo após entrar em campo.

A jovem promessa brasileira pertence ao Real Madrid, mas foi emprestada ao Borussia Dortmund até o final da temporada. Reinier não conseguiu se firmar entre os titulares, e deixou a sua marca pela primeira vez neste sábado, após receber assistência de Haaland.