Ex-Flamengo, Hugo Gomes se destaca pelo Madura United e vive a melhor temporada na carreira

O meia Hugo Gomes, revelado pelo Flamengo, encerrou a primeira temporada pelo Madura United, da Indonésia, nesta terça-feira. Titular em quase todas as partidas que atuou pelo clube, o meia só ficou de fora em duas oportunidades em toda temporada. - Estou muito feliz por ter feito um campeonato com números tão legais. Foi a minha melhor temporada na carreira em gols e assistências. Dez gols e cinco passes. Felizmente, a adaptação ao país, o jeito de jogar foi tudo muito rápido para mim. Uma sensação de dever comprido comigo mesmo e com o clube - explicou o jogador, que renovou por mais duas temporadas com o Madura United, e era conhecido como Jajá nos tempos do clube rubro-negro.