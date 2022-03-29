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Ex-Flamengo, Hugo Gomes se destaca pelo Madura United e vive a melhor temporada na carreira

'Felizmente, a adaptação ao país (Indonésia), o jeito de jogar foi tudo muito rápido para mim. Uma sensação de dever comprido', disse o meia de 27 anos...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 16:20
O meia Hugo Gomes, revelado pelo Flamengo, encerrou a primeira temporada pelo Madura United, da Indonésia, nesta terça-feira. Titular em quase todas as partidas que atuou pelo clube, o meia só ficou de fora em duas oportunidades em toda temporada. - Estou muito feliz por ter feito um campeonato com números tão legais. Foi a minha melhor temporada na carreira em gols e assistências. Dez gols e cinco passes. Felizmente, a adaptação ao país, o jeito de jogar foi tudo muito rápido para mim. Uma sensação de dever comprido comigo mesmo e com o clube - explicou o jogador, que renovou por mais duas temporadas com o Madura United, e era conhecido como Jajá nos tempos do clube rubro-negro.
O meia de 27 anos também foi eleito outras sete oportunidades para seleção da rodada do Campeonato.
- Esses prêmios individuais me enchem de orgulho. Só tenho que agradecer aos meu companheiros e comissão técnica por terem me recebido tão bem. No Madura me senti em casa e dessa forma tudo fica mais fácil dentro de campo. O prêmio é individual, mas a conquista é coletiva - finalizou.
Crédito: HugoGomesemaçãopeloMaduraUnited (Foto:Divulgação/MaduraUnited

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