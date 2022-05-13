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futebol

Ex-Flamengo, Guilherme Bala conquista titulo nos Emirados Árabes

Com passagem pelas categorias de base e profissional do Rubro-Negro, atacante foi um dos destaque do Shabbab Al Ahli sub-21
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Publicado em 12 de Maio de 2022 às 21:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 21:03
Em seu primeiro ano jogando fora do Brasil, Guilherme Bala já tem seu primeiro titulo conquistado. Atuando pelos profissionais e também no sub-21 do Shabbab Al Ahli, o atacante, revelado pelo Flamengo, sagrou-se campeão da Pro League U-21.Com 11 gols marcados até aqui no torneio, e restando ainda mais três jogos a serem disputados, Guilherme comemora a adaptação e vê pontos positivos em jogar tanto nos profissionais como na equipe sub-21.
- Atuar no profissional e sub-21 é uma maneira de estar sempre em campo desenvolvendo meu jogo. Existe muita troca de informações entre as comissões técnicas e jogar com mais frequência tem sido bastante positivo. Estou muito feliz com minha caminhada até aqui no Shabbab e sei que ainda irei evoluir. Seguir trabalhando e aumentar a média de gols nesses últimos três jogos que restam no campeonato.A campanha do titulo da Pro League U-21 tem sido, até aqui, admirável. São 23 jogos com 17 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Com 65 gols marcados e apenas 17 sofridos, o Shabbab Al Ahli possui a melhor defesa e o melhor ataque do torneio.
- Eu conquistei todos os títulos possíveis da base jogando no Flamengo. Chegar aqui e conseguir conquistar meu primeiro titulo é motivo de muito orgulho e felicidade. Sou muito grato por toda a recepção que tive. Fui recebido de braços abertos e procuro retribuir esse carinho em campo. Graças a Deus tenho correspondido. Artilheiro da sua equipe no torneio com 11 gols, Guilherme Bala está a apenas cinco de Abdulla Ahmed, artilheiro com 16 gols marcados. Tendo mais três jogos em disputa, o brasileiro ainda acredita na artilharia.
- Se tenho chance vou buscar. Se ele der uma brecha, pego também a artilharia.
O próximo confronto do atleta com o Shabbab Al Ahli é diante do Al Dhafra, segunda-feira (16), 11h15, horário de Brasilia.
Crédito: GuilhermeBala(oúltimodaesquerdaparaadireitacomemoraotítulo(Foto:Divulgação/ShabbabAlAhli)

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