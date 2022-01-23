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Ex-Flamengo, Domenèc Torrent tem início com três derrotas em três jogos no Galatasaray, da Turquia

Catalão de 59 anos chegou ao clube turco neste mês, mas ainda não conseguiu vencer. Ao todo, são nove gols sofridos e apenas quatro marcados pelos Leões de Istambul...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 16:59

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 16:59

Contratado pelo Galatasaray na primeira metade de janeiro, o técnico Domènec Torrent não tem motivos para comemorar no seu início de trabalho na equipe turca. Em três partidas disputadas, o catalão ex-Flamengo foi derrotado em todas, sendo a última delas neste domingo, por 2 a 1, para o Trabzonspor, líder do torneio nacional da Turquia.Assim como no Rubro-Negro, o time do treinador tem sofrido muitos gols, algo que a torcida do Flamengo reclamava durante sua passagem pelo Brasil. Ao todo, foram nove gols levados e apenas quatro marcados nos três jogos em que Dome comandou os Leões.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
Atualmente, o Galatasaray ocupa a 15ª colocação do Campeonato Turco, três pontos somente acima do Antalyaspor, clube que está em 17º e abre a zona de rebaixamento. Na Europa League, em 2021, o clube da Turquia se classificou para o mata-mata.
No meio de semana, após sua segunda derrota no comando do Galatasaray, o ex-auxiliar de Pep Guardiola gerou polêmica ao dar uma declaração que a "ideia no início da partida era que cinco pessoas estivessem no ataque e cinco estivessem na defesa". Muitos torcedores reclamaram nas redes sociais.
+ Marlos, Diego Costa, Romero… Veja os 15 jogadores mais valiosos sem contrato
Dome chegou ao Galatasaray para substituir Fatih Terim, que estava no clube turco há quatro anos e meio. Junto do catalão, o auxiliar Jordi Guerrero, o analista Jordi Gris e o preparador físico Julián Jiménez também fazem parte da comissão do treinador. O trio também esteve com ele no Flamengo.
JOGOS DO GALATASARAY SOB O COMANDO DE DOMENÈC TORRENT​Hatayspor 4 x 2 Galatasaray - 16/01/2022 - Campeonato TurcoGalatasaray 1 x 3 Kasimpasa - 20/01/2022 - Campeonato TurcoGalatasaray 1 x 2 Trabzonspor - 23/01/2022 - Campeonato Turco
Crédito: DomenècTorrentassinoucontratocomoGalatasarayatéjunhode2023(Foto:Divulgação/Galatasaray

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