Ex-Flamengo, Domenèc Torrent tem início com três derrotas em três jogos no Galatasaray, da Turquia

Contratado pelo Galatasaray na primeira metade de janeiro, o técnico Domènec Torrent não tem motivos para comemorar no seu início de trabalho na equipe turca. Em três partidas disputadas, o catalão ex-Flamengo foi derrotado em todas, sendo a última delas neste domingo, por 2 a 1, para o Trabzonspor, líder do torneio nacional da Turquia.Assim como no Rubro-Negro, o time do treinador tem sofrido muitos gols, algo que a torcida do Flamengo reclamava durante sua passagem pelo Brasil. Ao todo, foram nove gols levados e apenas quatro marcados nos três jogos em que Dome comandou os Leões.

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Atualmente, o Galatasaray ocupa a 15ª colocação do Campeonato Turco, três pontos somente acima do Antalyaspor, clube que está em 17º e abre a zona de rebaixamento. Na Europa League, em 2021, o clube da Turquia se classificou para o mata-mata.

No meio de semana, após sua segunda derrota no comando do Galatasaray, o ex-auxiliar de Pep Guardiola gerou polêmica ao dar uma declaração que a "ideia no início da partida era que cinco pessoas estivessem no ataque e cinco estivessem na defesa". Muitos torcedores reclamaram nas redes sociais.

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Dome chegou ao Galatasaray para substituir Fatih Terim, que estava no clube turco há quatro anos e meio. Junto do catalão, o auxiliar Jordi Guerrero, o analista Jordi Gris e o preparador físico Julián Jiménez também fazem parte da comissão do treinador. O trio também esteve com ele no Flamengo.

JOGOS DO GALATASARAY SOB O COMANDO DE DOMENÈC TORRENT​Hatayspor 4 x 2 Galatasaray - 16/01/2022 - Campeonato TurcoGalatasaray 1 x 3 Kasimpasa - 20/01/2022 - Campeonato TurcoGalatasaray 1 x 2 Trabzonspor - 23/01/2022 - Campeonato Turco