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futebol

Ex-Flamengo, Bruno Viana estreia pelo Khimki, da Rússia, marcando gol

Defensor brasileiro marcou na vitória por 2 a 1 contra o Navbahor em amistoso
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Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:44
Depois de deixar o Flamengo ao final da temporada passada, o zagueiro Bruno Viana acertou com o Khimki, da Rússia, e já balançou as redes logo em sua estreia pelo novo clube. Em amistoso realizado na última quarta-feira, o defensor marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Navbahor.
- Muito feliz por esse início já marcando gol aqui na Rússia. Nossa preparação vem sendo muito forte, sabemos que a missão não é das mais simples, mas estamos totalmente focados e temos capacidade para ajudar o time nessa segunda metade da temporada. O clube tem uma grande estrutura e nos dá todo o suporte para evoluirmos bem ao longo dos jogos - disse Bruno Viana.
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Atualmente, o Khimki é o lanterna do Campeonato Russo, com 14 pontos conquistados em 18 partidas disputadas. O time de Bruno Viana está a cinco pontos de escapar da zona de rebaixamento do torneio nacional no leste europeu.
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Com a competição paralisada em virtude do rigoroso inverno na região, o Khimki volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Krylya Sovetov em mais um amistoso. Pelo Campeonato Russo, que retorna no dia 26, o time do brasileiro encara o Dínamo de Moscou no retorno do torneio.
Crédito: BrunoVianaemaçãopeloKhimki,daRússia(Foto:Reprodução/Instagram

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