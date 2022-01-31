Ex-dirigente do Bayern não aprova contratação de Haalanad

Karl-Heinz Rummenigge, ídolo como jogador e ex-dirigente do Bayern de Munique, não aprova a contratação de Erling Haaland na janela de transferências do verão na Europa. O veterano afirma que o clube deve priorizar a renovação de contrato de Roebrt Lewandowski.- Espero que não (sobre Haaland ir para o Bayern). Desejo que o matrimônio entre Bayern e Lewandowski dure muito tempo - disse o ex-dirigente em entrevista à "Sky Sports".

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O centroavante polonês, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa nas últimas duas temporadas, possui contrato com o Bayern de Munique até 2023. Aos 33 anos, o atacante segue em ótima forma e na atual edição da Bundesliga anotou 23 gols em 20 partidas.

Por outro lado, Haaland deve deixar o Dortmund na próxima janela de transferências, mas muitos clubes devem disputar a contratação do norueguês. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain são os principais candidatos.