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Ex-dirigente do Bayern não aprova contratação de Haalanad

Karl-Heinz Rummenigge, ídolo como jogador e ex-dirigente do Bayern de Munique, espera pela renovação contratual de Robert Lewandowski...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 10:45

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:45

Karl-Heinz Rummenigge, ídolo como jogador e ex-dirigente do Bayern de Munique, não aprova a contratação de Erling Haaland na janela de transferências do verão na Europa. O veterano afirma que o clube deve priorizar a renovação de contrato de Roebrt Lewandowski.- Espero que não (sobre Haaland ir para o Bayern). Desejo que o matrimônio entre Bayern e Lewandowski dure muito tempo - disse o ex-dirigente em entrevista à "Sky Sports".
> Veja a tabela da Bundesliga
O centroavante polonês, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa nas últimas duas temporadas, possui contrato com o Bayern de Munique até 2023. Aos 33 anos, o atacante segue em ótima forma e na atual edição da Bundesliga anotou 23 gols em 20 partidas.
Por outro lado, Haaland deve deixar o Dortmund na próxima janela de transferências, mas muitos clubes devem disputar a contratação do norueguês. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain são os principais candidatos.
Crédito: HaalandnãoévistocombonsolhosnoBayernporKarl-HeinzRummenigge(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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