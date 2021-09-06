  • Ex-Cruzeiro, Joelma reforça o time feminino do Fluminense e exalta: 'Sensação é espetacular'
Ex-Cruzeiro, Joelma reforça o time feminino do Fluminense e exalta: 'Sensação é espetacular'

Meia-atacante chega para a preparação visando o Campeonato Carioca da categoria, com início em outubro...
LanceNet

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:02

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois de perder atletas importantes, o Fluminense segue reforçando o elenco visando a disputa do Campeonato Carioca de 2021. Entre os nomes que chegaram está a meia-atacante Joelma. Com passagens por Centro Olímpico-SP, São Bernardo-SP, Portuguesa-SP, Ponte Preta-SP, 3B da Amazônia-AM, São josé dos Campos-SP, Fortaleza e Cruzeiro, a atleta chega com boas expectativas.
+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos
Joelma conquistou o Campeonato Amazonense com o 3B da Amazônia em 2019 e pode contribuir como atacante ou meia. O Flu busca o título inédito do Carioca feminino depois de ficar com o vice nos últimos dois anos.
- A sensação é espetacular. Chegar a essa grande equipe de tradição e muito forte no cenário, tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho juntos e conquistar os objetivos. E como dizem, grandes são os outros, o Fluminense é enorme - disse a jogadora.
Veja a tabela do Brasileirão
​O Flu teve algumas baixas importantes nas últimas semanas. A última foi a zagueira Núbia, que foi para o Flamengo. Ela se juntou a Tarciane, para o Corinthians, Letícia Ferreira, saindo para o PSV, da Holanda, e Lara Dantas, que foi estudar nos Estados Unidos.O Carioca tem início em 2 de outubro e o Flu estreia contra o Pérolas Negras, às 15 horas, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Além das duas equipes, os outros participantes serão: Portuguesa, Cabofriense, Barcelona EC, Bangu, Boavista, Botafogo, Duque de Caxias, Flamengo, Vasco e Serra Macaense.
O formato de disputa será o mesmo da última temporada. Todas as equipes se enfrentam em turno único e onze rodadas. A equipe melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara e enfrentará o quarto colocado na semifinal, enquanto o segundo encara o terceiro. Quem vencer faz a decisão. A semifinal e a final serão disputadas em jogo único, sem vantagens.

