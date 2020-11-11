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Ewerthon comemora estreia no Brasileirão pelo Sport e revela nervosismo contra o Ceará

O lateral-direito se destacou e aparece como opção para a defesa do Leão na sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 14:21

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:21

Crédito: Divulgação/Sport
Na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, o Sport contou com uma novidade no time titular. O lateral-direito Ewerthon, cria das categorias de base, já tinha chamado atenção com boas atuações na equipe sub-20 e chegou a entrar em campo no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste no primeiro semestre de 2020.No empate contra o Ceará, o jogador de 20 anos jogou quase 75 minutos e tentou descrever a sensação que foi defender o Leão na competição nacional pela primeira vez. Além disso, revelou tamanho nervosismo ao entrar em campo.
'Estrear no Brasileirão por um grande clube, como é o Sport, foi um sensação inexplicável que tive a oportunidade de viver na minha vida. Entrei muito nervoso, o que é normal, só focado e pensando em cada lance, pra não cometer nenhum erro, mas durante o jogo fui pegando confiança e fui me soltando', comentou o atleta.
O defensor lamentou o empate fora de casa pela falta de aproveitamento na criação de jogadas, mas lembrou dos desfalques que a equipe teve para o confronto com o Vozão. Ewerthon afirma que seguirá se dedicando para aproveitar as futuras oportunidades que receber de Jair Ventura, que gostou de sua atuação.
'Estávamos com alguns desfalques e tinham alguns que estavam estreando, como eu e o Júnior Tavares. Apesar disso, creio que fomos bem e só não conseguimos a vitória porque faltou um capricho maior no final das jogadas. Agora espero continuar treinando bem e seguir à disposição do treinador pra ajudar a equipe. Temos jogos complicados pela frente, mas vamos dar nosso máximo para somar o máximo de pontos', concluiu.

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