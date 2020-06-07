Everton segue de olho em Adrien Rabiot, da Juventus, diz jornal

De acordo com 'Tuttosport', apesar da pandemia, diversos clubes seguem de olho em Adrien Rabiot, da Juventus. No entanto, o Everton, que é dirigido por Carlo Ancelotti, pode ser o destino do meio-campista, que não terá mais espaço no time italiano, após fazer greve contra a redução salarial sofrida durante pandemia.
O meio-campista ficou insatisfeito com a redução de 25% dos salários dos atletas da equipe de Turim. O clube alegou que era necessário realizar tais cortes para não entrar em colapso diante da crise econômica por causa do COVID-19. Este posicionamento foi aconselhado por sua mãe, Véronique Rabiot, que também é sua agente.
Após uma saída conturbada do Paris Saint-Germain, o atleta, de 25 anos, foi contratado a custo zero, e disputou até o momento 23 partidas com a camisa do clube italiano. Ele está em sua primeira temporada com a camisa da Velha Senhora, porém decepcionou dirigentes e torcedores ao não render o esperado.E MAIS:Presidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarialAl-Duhail deve fazer proposta astronômica por David SilvaCafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo'Brescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisBarcelona monitora Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund E MAIS: