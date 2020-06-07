Everton segue de olho em Adrien Rabiot, da Juventus, diz jornal

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De acordo com 'Tuttosport', apesar da pandemia, diversos clubes seguem de olho em Adrien Rabiot, da Juventus. No entanto, o Everton, que é dirigido por Carlo Ancelotti, pode ser o destino do meio-campista, que não terá mais espaço no time italiano, após fazer greve contra a redução salarial sofrida durante pandemia.

O meio-campista ficou insatisfeito com a redução de 25% dos salários dos atletas da equipe de Turim. O clube alegou que era necessário realizar tais cortes para não entrar em colapso diante da crise econômica por causa do COVID-19. Este posicionamento foi aconselhado por sua mãe, Véronique Rabiot, que também é sua agente.