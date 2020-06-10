Everton Ribeiro realça importância do debate por uma 'sociedade não racista e mais justa'

Crédito: Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Através de seu Instagram, que conta com 3 milhões de seguidores, Everton Ribeiro abriu um canal para debater acerca do racismo no Brasil e no mundo. Ao longo desta quarta-feira, por exemplo, ocorrerão quatro "lives" sobre o assunto, que voltou a ser para o capitão do Flamengo durante entrevista coletiva.

Ao responder perguntas enviadas virtualmente por jornalistas, também nesta quarta-feira, Everton Ribeiro falou sobre o racismo em prol de mais justiça e igualdade social.

- Tenho aprendido muito com meu amigo Willian. Depois da tragédia que aconteceu com o Floyd, todo movimento se voltou para falar do racismo. E no Brasil, pelo que tenho procurado saber, ainda existe muito, principalmente velado. Temos movimentos que procuram combater e temos que dar voz para que eles falem o que sentem, o que vivem. Tento estar mais próximo, até para que meus filhos e netos possam viver menos isso e possamos viver uma sociedade não racista e mais justa.O @evertonri está ao vivo na #FlaTV: Acompanhe: https://t.co/xhum8fVLPb. #CRF pic.twitter.com/ltwFQoD2U3— Flamengo (@Flamengo) June 10, 2020 Na entrevista após o treino, Everton Ribeiro também afirmou a importância de jogadores do futebol brasileiro se posicionarem sobre temas sociais relevantes.

- Temos voz para isso. Temos uma população que nos vê como exemplo. Temos a mídia para ser utilizada em grandes causas. Primeiro, temos que nos preparar e conhecer a causa que vamos abordar. É preciso se posicionar sabendo o que está falando e não só por estar em evidência. É aprender para ter argumentos.