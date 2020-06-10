Everton Ribeiro realça importância do debate por uma 'sociedade não racista e mais justa'

Através de seu Instagram, que conta com 3 milhões de seguidores, Everton Ribeiro abriu um canal para debater acerca do racismo no Brasil e no mundo. Ao longo desta quarta-feira, por exemplo, ocorrerão quatro "lives" sobre o assunto, que voltou a ser para o capitão do Flamengo durante entrevista coletiva.
Ao responder perguntas enviadas virtualmente por jornalistas, também nesta quarta-feira, Everton Ribeiro falou sobre o racismo em prol de mais justiça e igualdade social.
- Tenho aprendido muito com meu amigo Willian. Depois da tragédia que aconteceu com o Floyd, todo movimento se voltou para falar do racismo. E no Brasil, pelo que tenho procurado saber, ainda existe muito, principalmente velado. Temos movimentos que procuram combater e temos que dar voz para que eles falem o que sentem, o que vivem. Tento estar mais próximo, até para que meus filhos e netos possam viver menos isso e possamos viver uma sociedade não racista e mais justa.O @evertonri está ao vivo na #FlaTV: Acompanhe: https://t.co/xhum8fVLPb. #CRF pic.twitter.com/ltwFQoD2U3— Flamengo (@Flamengo) June 10, 2020 Na entrevista após o treino, Everton Ribeiro também afirmou a importância de jogadores do futebol brasileiro se posicionarem sobre temas sociais relevantes.
- Temos voz para isso. Temos uma população que nos vê como exemplo. Temos a mídia para ser utilizada em grandes causas. Primeiro, temos que nos preparar e conhecer a causa que vamos abordar. É preciso se posicionar sabendo o que está falando e não só por estar em evidência. É aprender para ter argumentos.
'UM DIA INTEIRO DE DEBATES SOBRE O RACISMO' Ver essa foto no Instagram Fala, pessoal! Lembra que falei que gostaria de dar voz a luta contra o racismo e entender melhor do assunto? Então, aproveitando dessa rede aqui com tanta gente bacana e de um número expressivo de pessoas que me acompanham, amanhã vou deixar meu perfil o dia todo com o @williamreis85 do @afroreggae e ele vai promover 4 lives sobre o assunto. Só FERA! No meu story, vocês vão ver o tema de cada live. Será uma oportunidade para todos entenderem mais sobre um assunto tão importante para o nosso país. Eu estarei assistindo, aprendendo também e convido a todos para essa reflexão. Vamos nessa? Uma publicação compartilhada por Everton Ribeiro (@evertonri) em 9 de Jun, 2020 às 5:21 PDT E MAIS:Guerrero, Everton Ribeiro, Conca... Bandeira de Mello faz balanço de reforços do Flamengo em sua gestãoEverton Ribeiro cita volta dos jogos 'no tempo certo' e renovação de Jesus: 'Cobrávamos diariamente'Everton Ribeiro, do Flamengo, organiza lives sobre a temática racial E MAIS: