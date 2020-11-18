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Everton Ribeiro está em São Paulo e pode ser titular na Copa do Brasil

Meio-campista do Flamengo atuou 90 minutos contra o Uruguai na última terça-feira e decisão sobre jogar contra o São Paulo será do técnico Rogério Ceni...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 12:04

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:04

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O meio-campista Everton Ribeiro já desembarcou em São Paulo, se encontrou com a delegação do Flamengo e pode ser titular no duelo decisivo contra o time de Fernando Diniz nesta quarta-feira em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Apesar de estar disponível, a participação do camisa sete no confronto irá depender de sua recuperação física após atuar 90 minutos na vitória contra o Uruguai por 2 a 0 na última terça-feira. A decisão será tomada pela comissão do técnico Rogério Ceni.
Na partida de ida, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã com dois gols de Brenner. A equipe rubro-negra também entra em campo com uma série de desfalques, como Gabigol, Thiago Maia, Pedro, Rodrigo Caio e Filipe Luís.

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