futebol

Everton Ribeiro aponta deficiência tática do Flamengo na derrota em clássico

Rubro-Negro foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0, pela quinta rodada do Brasileiro...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 16:06

LanceNet

08 mai 2022 às 16:06
O Flamengo viu o aproveitamento no Campeonato Brasileiro cair para 33,3% após a derrota para o Botafogo, neste domingo, pela quinta rodada, no Estádio Mané Garrincha. Capitão do time, Everton Ribeiro apontou uma deficiência tática crucial para o revés em Brasília. - Como eu falei ali, foi um pouco de falta de compactação para a gente poder pressionar mais, criar mais, recuperar rapidamente a bola quando perdesse a posse. Faltou eficiência lá na frente também, e a gente tem que rever, tem que melhorar isso, para a gente sair vencedor nos próximos jogos - falou Everton Ribeiro.
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.
Crédito: EvertonRibeirofoiocapitãodoFlamengocontraoBotafogo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

