Everton Ribeiro 'abre o jogo' sobre propostas para deixar o Flamengo

O Flamengo enfrenta o Vasco nesta quinta, no Maracanã, em partida decisiva na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Porém, a entrevista de Everton Ribeiro no Ninho do Urubu, na véspera do clássico, teve como tema outro assunto: as ofertas que o meia recebeu para deixar o Flamengo recentemente.
- Realmente, sabemos que, nesse momento, quando a janela (de transferências do futebol árabe) está fechando, não só eu como alguns jogadores receberam propostas. É uma coisa normal do futebol, mas meu pensamento é sempre no Flamengo. Independentemente do que venha para mim ou para outro jogador, sabemos que o Flamengo tem que ser bem servido. É preciso passar pela diretoria, ver o que eles acham e, quando tiver uma proposta boa para todos, então irei analisar e pensar em sair do Flamengo - comentou o camisa 7 do Fla. Questionado sobre o futuro no clube e qual o impacto do desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, na decisão de aceitar uma proposta do exterior, Everton reforçou que está pensando "no agora", em conquistar o Campeonato Brasileiro pela segunda temporada consecutiva pelo Flamengo.
- A Copa é um sonho de todo jogador. Não é diferente comigo. Não penso muito no que vai acontecer para frente, e muito no agora. Estamos em uma reta final de campeonato, com chances de chegar ao título, Meu pensamento é só aqui, no próximo jogo contra o Vasco para continuar na briga pelo título.Em janeiro, Everton Ribeiro entrou na mira do Al Nasr, que chegou a negociar com o Flamengo as condições para comprar o meia de 31 anos. As partes, contudo, não chegaram a um consenso e o camisa 7 segue no Ninho do Urubu, por ora. Além disso, a janela de transferências do futebol dos Emirados Árabes se fechou no dia 1º de fevereiro. O clube da Gávea arrecadou R$ 31 milhões com a venda do atacante Yuri César para o Al Shabab, dos Emirados Árabes.