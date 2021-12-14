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Everton diz que Richarlison será desfalque por 'algumas semanas' após lesão na panturrilha

Brasileiro saiu com problema muscular na última partida e só entrará em campo novamente em 2022. Esta é a segunda lesão do jogador na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 16:36

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:36

O atacante Richarlison, do Everton, será desfalque para o técnico Rafael Benítez nas próximas partidas dos Toffees. Segundo comunicado da equipe inglesa nesta terça-feira, o camisa 7, que tem uma lesão na panturrilha, será desfalque por "algumas semanas".O brasileiro foi titular na última partida, no domingo, contra o Crystal Palace, mas foi substituído no segundo tempo com dores. O Everton não informou o prazo de recuperação do atleta, mas a expectativa é que o atacante não entre em campo pelo time de Liverpool mais neste ano.
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Esta é a segunda lesão de Richarlison nesta temporada. Entre setembro e outubro, o campeão olímpico ficou afastado cerca de 40 dias depois de um problema no joelho. Na ocasião, o jogador foi desfalque para os Toffees em seis partidas.
+ Confusão no sorteio e definições dos confrontos da Champions rendem memes na web
Além de Richarlison, o Everton informou que Andros Townsend, com fratura no pé, e Seamus Coleman, com dores, também devem ser desfalques.
Crédito: Richarlisontemtrêsgolsem11partidaspeloEvertonnaatualtemporada(Foto:PAULELLIS/AFP

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