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Everaldo celebra um ano do primeiro gol no Timão e pode ganhar chance

Atacante é um dos candidatos a entrar no time, caso Mateus Vital não tenha condições de jogo. Há exatamente um ano, ele balançou a rede pela primeira vez com a camisa alvinegra...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:49
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Everaldo completa nesta segunda-feira um ano do seu primeiro gol pelo Corinthians. O atleta balançou a rede do Botafogo na vitória do Timão sobre o Botafogo por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, ele pode ganhar uma chance de voltar ao time titular de Tiago Nunes, caso Mateus Vital seja desfalque.O primeiro tento de Everaldo pelo Alvinegro aconteceu quando a equipe já vencia o Fogão por 1 a 0 quando e o atacante ampliou o marcador para sacramentar a vitória. Pedrinho arriscou o chute, Gatito defendeu, mas no rebote, o camisa 37 apareceu livre e só tirou do goleiro botafoguense.
- Fico muito feliz de relembrar esse momento com a camisa do Corinthians. Quando penso nesse gol, vejo aquela torcida maravilhosa comemorando na Arena e bate uma saudade de marcar novamente. Se Deus quiser, esse ano ainda farei mais gols para esse torcedor que tanto nos apoia nos jogos - disse.
Ainda buscando um atacante de velocidade pelo lado do campo, Tiago Nunes pode recorrer a Everaldo, caso Mateus Vital, que sofreu um pisão no tornozelo durante a partida contra o Grêmio, não tenha condições de jogo para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão.
Everaldo tem 21 jogos pelo Corinthians, dois gols marcados e duas assistências. Nesta temporada, atuou em 12 jogos e antou um gol. O jogador chegou ao clube do Parque São Jorge como um dos goleadores do Fluminense na temporada passada. Agora, longe de contusões e recuperado, o atleta é uma das opções de ataque que a comissão técnica aposta para 2020.

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