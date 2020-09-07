  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Evanilson, Pedro, Richarlison, João Pedro, Dourado... relembre atacantes negociados pelo Fluminense
Evanilson, Pedro, Richarlison, João Pedro, Dourado... relembre atacantes negociados pelo Fluminense

Clube perdeu seus principais nomes de frente nos últimos anos no mercado e tem tido necessidade constante de reposição...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:03

Crédito: Evanilson, Pedro, Richarlison, João Pedro e Dourado deixaram o Fluminense nos últimos anos (Fotos: Lucas Merçon e Nelson Perez
Em dificuldades financeiras há alguns anos, o Fluminense constantemente precisa reconstruir o time após realizar uma venda. Isso tem sido recorrente, especialmente com a saída de jogadores importantes nas últimas temporadas. O ataque é um dos setores mais afetados e novamente precisará passar por uma adaptação. Nesta segunda-feira, o Tricolor acertou a venda de Evanilson para o Porto, de Portugal, e não terá o centroavante já no clássico contra o Flamengo nesta quarta. Ele se junta a uma longa lista de atacantes que deixaram as Laranjeiras.
Se pegarmos nos últimos anos, o destaque está para as saídas de Luciano, Pedro e João Pedro em 2019, Henrique Dourado e Marcos Júnior em 2018, Richarlison em 2017, Fred em 2016 e Kenedy em 2015. A lista de trocas, porém, é extensa, e aumentou ainda mais com o passar do tempo. Na última temporada, por exemplo, foram 10 atacantes no elenco e no ano anterior 12.
O LANCE! mostra alguns dos atacantes que deixaram o clube nos últimos 10 anos.
2010, 2011 e 2012
Em 2010, o Fluminense perdeu Wellington Silva, na época vendido ao Arsenal, Alan, que foi para o Red Bull Salzburg. Washington ainda se aposentou. Em 2011, Emerson Sheik foi dispensado após cantar uma música do Flamengo enquanto o time ia para a decisão contra o Argentinos Juniors pela Libertadores. Em 2012, Rafael Moura deixou o Fluminense insatisfeito com as poucas oportunidades. Ele acertou com o Internacional. Outros nomes que também acabaram deixando o clube foram Martinuccio, sem muito destaque, passou por Villarreal antes de ir para o Cruzeiro. O jovem Ciro também foi emprestado ao Bahia, assim como Araújo, que foi para o Náutico. Rodriguinho, pouco aproveitado, foi para a Portuguesa-SP.2013, 2014 e 2015
Em 2013, Rhayner foi liberado antes mesmo do fim do contrato, mas a grande perda foi Wellington Nem, negociado com o Shakhtar Donetsk em junho por R$ 26,5 milhões, na época. Em 2014, no fim do ano, Rafael Sóbis rescindiu com o clube. Samuel sai em 2014 por empréstimo para o LA Galaxy, mas ainda retorna, sai novamente e tem a última passagem em 2016. Biro-Biro foi emprestado para a Ponte Preta para ganhar mais rodagem.
Em junho de 2015, Kenedy foi vendido por 10 milhões de dólares (R$ 31.265 milhões, na época) para o Chelsea. Em abril, Walter também acabou negociado pelo alto salário mesmo com pouco espaço. Ele foi para o Athletico-PR, assim como Vinícius Goes, o Vina, que foi no fim do ano. Em dezembro, Lucas Gomes, já sem contrato, acabou indo para a Chapecoense.2016, 2017, 2018 e 2019
Em janeiro de 2016, o Flu negociou Wellington Paulista com a Ponte Preta. Em junho, foi a vez do ídolo Fred se despedir do clube, que vinha atravessando momentos de dificuldade financeira. Já em dezembro, o Fluminense acertou a ida de Magno Alves, já aos 40 anos, para o Ceará. Em 2017, Osvaldo, que já vinha insatisfeito com a falta de oportunidades, rescindiu e foi para o Sport. Em julho deste ano, mais uma saída importante. Richarlison saiu para o Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros (R$ 46,2 milhões, na época).
No início de 2018, em fevereiro, o Fluminense perdeu o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano anterior, Henrique Dourado, para o Flamengo. Em julho, Robinho, contratado com grande expectativa, acabou ficando sem espaço e foi para o América-MG. Quando voltou, acabou renegociado. No fim do ano, Marcos Júnior, criado na base, mas com poucas chances naquele momento, foi para o Japão. Também neste ano o Flu vendeu o jovem João Pedro para o Watford, em outubro, em um negócio que podia chegar a 10 milhões de euros (R$ 44,6 milhões, na época). Ele foi para a Inglaterra apenas em janeiro deste ano pois era menor de idade.

