Estreia marcada! Miguel Ángel Ramírez comanda o Inter diante do Ypiranga

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Agora é oficial. Nesta quarta-feira, o Internacional informou que o técnico Miguel Ángel Ramírez vai comandar a equipe pela primeira vez no domingo, quando o Colorado recebe o Ypiranga-RS.

+ 26 fatos que o novo mapa de patrocinadores dos clubes brasileiros mostra

Mesmo com a presença do espanhol, o time que vai a campo no fim de semana terá apenas jogadores reservas e da categoria de base. Os titulares ainda ficam de fora.

A expectativa em torno do trabalho de Miguel Ángel Ramírez é imensa. O treinador foi contratado no fim de 2020 e só assumiu o time após o término do Campeonato Brasileiro.

+ Maracanã vai se chamar Estádio Edson Arantes do Nascimento? Veja estádios que já mudaram de nome