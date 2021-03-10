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Estreia marcada! Miguel Ángel Ramírez comanda o Inter diante do Ypiranga

Duelo acontece no fim de semana e a expectativa é para ver os primeiros passos do espanhol no comando do Colorado...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 15:02
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Agora é oficial. Nesta quarta-feira, o Internacional informou que o técnico Miguel Ángel Ramírez vai comandar a equipe pela primeira vez no domingo, quando o Colorado recebe o Ypiranga-RS.
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Mesmo com a presença do espanhol, o time que vai a campo no fim de semana terá apenas jogadores reservas e da categoria de base. Os titulares ainda ficam de fora.
A expectativa em torno do trabalho de Miguel Ángel Ramírez é imensa. O treinador foi contratado no fim de 2020 e só assumiu o time após o término do Campeonato Brasileiro.
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A sua principal missão é montar uma equipe sólida e que possa quebrar o jejum de títulos do Inter, que dura desde a temporada 2016.

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