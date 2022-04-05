Estreia do Flamengo na Libertadores deve ser adiada após toque de recolher na capital do Peru

A estreia do Flamengo na Libertadores diante do Sporting Cristal pode não acontecer nesta terça-feira. O país vive uma onda de protestos da sociedade por conta dos altos preços dos combustíveis e fertilizantes, o que fez com que o presidente Pedro Castillo decretasse estado de emergência em Lima e Callao.- Deve ser remarcada (a partida). Não esqueçamos que em medidas excepcionais há ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode prevalecer sobre a tranquilidade do país - disse Félix Chero, Ministro da Justiça à "Rádio Exitosa".
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Diante da crise em que manifestantes bloqueiam estradas, colocam fogo em veículos e cometem saques, Pedro Castillo, que venceu as eleições presidenciais em 2021, decretou a imobilidade cidadã das 2h às 23h59 desta terça-feira.
Nesta madrugada, a polícia esteve nas ruas para conter possíveis distúrbios. Vídeos gravados mostram autoridades conversando com trabalhadores que aguardavam seus ônibus orientando que todos retornassem para suas respectivas residências.