Estreia do Flamengo na Libertadores deve ser adiada após toque de recolher na capital do Peru

A estreia do Flamengo na Libertadores diante do Sporting Cristal pode não acontecer nesta terça-feira. O país vive uma onda de protestos da sociedade por conta dos altos preços dos combustíveis e fertilizantes, o que fez com que o presidente Pedro Castillo decretasse estado de emergência em Lima e Callao.- Deve ser remarcada (a partida). Não esqueçamos que em medidas excepcionais há ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode prevalecer sobre a tranquilidade do país - disse Félix Chero, Ministro da Justiça à "Rádio Exitosa".