Estreia com derrota de Dome faz Flamengo perder longa invencibilidade no Maracanã

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A estreia com derrota de Domènec Torrent fez o Flamengo perder uma longa invencibilidade no Brasileirão. O último revés do Rubro-Negro no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, havia sido pela 39º rodada do campeonato de 2018.

Era o último jogo de 2018, quando o Athletico Paranaense visitou o Flamengo, em uma Maracanã com mais de 60 mil pessoas, e venceu por 2 a 1 na partida que marcou a despedida de Lucas Paquetá do clube. Um ano e oito meses depois, a invencibilidade do Rubro-Negro caiu diante de outro Atlético, o mineiro.

Em 2019, o Flamengo fez uma campanha quase perfeita diante de seu torcedor no Maracanã, conquistando o heptacampeonato sem perder no estádio. Pelo Campeonato Brasileiro foram 17 vitórias e dois empates. As únicas equipes que não saíram do Maracanã derrotadas foram São Paulo e Vasco, com placares de 0 a 0 e 4 a 4, respectivamente.

O fim da invencibilidade fez com que Domènec Torrent encarasse as primeiras críticas do torcedor rubro-negro. Apesar disso, o novo treinador do Flamengo mostrou confiança em seu trabalho e afirmou que está acostumado com a pressão que existe em clubes grandes.