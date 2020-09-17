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futebol

Estreando no profissional, Roni comemora gol e revela promessa

Meio-campista estreou com gol e comentou sobre promessa feita para o irmão, que foi jogador das categorias de base do Corinthians e morreu jogando na várzea...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 23:48

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 23:48
Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
Esta quarta-feira vai ficar marcada na vida do meia Roni. O jogador estreou oficialmente pelo Corinthians contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 3 a 2.
Além da estreia, ele foi o autor do segundo gol do Timão, e contou toda a emoção vivida no momento, esperado desde que chegou ao clube, em 2004.
- É um gol muito especial. Estou no clube há mais de 16 anos. O sonho sempre foi chegar no profissional e fazer um gol. É muito especial, trabalhei muito. Só eu e minha família sabemos o que a gente passou. É muito trabalho - afirmou o jovem de 21 anos à 'TV Globo'.
Ele ainda relembrou uma história emocionante. O seu irmão, que foi jogador nas categorias de base do Corinthians, acabou afastado por problemas cardíacos. Ele morreu jogando na várzea em São Paulo. Roni revelou uma promessa feita ao irmão.
- Queria dedicar esse gol para o meu irmão. O meu irmão faleceu. Eu sempre falei para ele que eu ia virar profissional e ajudar nossos pais, poder dar uma casa. Hoje estou muito feliz em fazer isso, e pelo Corinthians, que sempre me ajudou, fui educado aqui, minha vida é no Parque São Jorge - finalizou.
Com a vitória, o Corinthians foi para a 11ª posição, com doze pontos conquistados, O próximo jogo será diante do Sport, somente na próxima quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro.

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