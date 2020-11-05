Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Estratégica', mudança tática funciona e gera esperança ao Vasco

Ricardo Sá Pinto escalou um time com três zagueiros, dois alas, quatro meio-campistas e um centroavante. Disse que foi ocasional, mas o momento do elenco pode pedir repetição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 08:30

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: Se não foi brilhante, a atuação do Vasco em Caracas foi segura e garantiu a classificação (MATIAS DELACROIX/AFP
Foram três zagueiros, quatro meio-campistas, laterais como alas e um centroavante. Um raro 3-4-2-1 (ou 3-6-1, como queiram) que foi suficiente para o Cruz-Maltino ter uma atuação segura e garantir a classificação na Copa Sul-Americana. Era óbvio, portanto, que Ricardo Sá Pinto seria perguntado sobre a mudança radical de estrutura tática que o Vasco apresentou nesta quarta-feira, diante do Caracas. Primeiro, ele tentou minimizar.- Para hoje serviu, foi estratégico. Para o futuro, logo se saberá - tentou resumir.Mas logo o português foi novamente questionado sobre o tema. Por que mudar tão bruscamente? E essa alteração veio para ficar? Aí ele foi mais didático.
- Temos outra estrutura, mas podemos trabalhar outra. Não vamos trabalhar 30. Temos uma, no 4-2-3-1, temos que ter outras, 4-4-2, 4-1-4-1... hoje foi estratégico. Sabíamos do jogo aéreo e de interior deles. Do jogo direto, para o Blanco. Sabíamos que não era fácil. Hoje, a estratégia serviu perfeitamente para parar o adversário - revelou.
Por esta declaração, então, é possível imaginar que será raro ver o Vasco de Sá Pinto como se viu nesta quarta. E, de fato, a adoção de forma preferencial do sistema tático que se viu nesta quarta exige tempo de treino do que os treinadores, normalmente, gostariam para tal mudança.
Contudo, o português pode ter encontrado uma solução para além da estratégia para um jogo só. Porque, uma vez que o Vasco tem três zagueiros de atuações regulares e troca de passes pela faixa central que tem funcionado mais do que as jogadas pelas laterais, uma eventual expectativa da torcida se justificaria.
Em que pese a pouca força que o Caracas demonstrou, a novidade deu certo. E ainda há Talles Magno e Cano para voltarem ao time titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados