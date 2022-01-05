Estêvão e Lucca brilham, e Internacional vence São Raimundo na estreia da Copinha

Pelo Grupo 25, Internacional e São Raimundo fizeram a estreia na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira (3). Jogando no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, o Colorado contou com o brilho de Estêvão e Lucca, vencendo por 2 a 0. O time gaúcho ainda teve um pênalti defendido. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRIMEIRO PERIGO!

O Internacional foi o primeiro a assustar. Aos 5, após jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, com Rangel, que mandou na área. Jambão aparece para evitar o perigo. Na sequência, em cobrança de escanteio, Estêvão mandou na área, mas ninguém finalizou.

NA FRENTE!

Não demorou para que a estrela de Estêvão brilhar. Aos 8, o Colorado aproveitou as jogadas com toques curtos. Gustavo fez boa jogada pelo meio e mandou para o camisa 11 abrir o placar.

BUSCANDO AMPLIAR...

O Colorado seguiu na pressão e teve boas oportunidades de ampliar o marcador. Aos 16, o time apareceu com Ranger, que roubou e cruzou para Lucca. O centroavante bateu de longe, mas pegou fraco. O goleiro Léo ficou com a bola.

RESPOSTA DO MUNDÃO!

O São Raimundo chegou a aparecer logo depois. Aos 18, Yago recebeu, após cobrança de falta. O jogador foi cercado por três jogadores do Inter e acabou perdendo. Na sequência, o time de Roraima teve um escanteio, mas o goleiro Lucas Flores afastou. Depois, o time apareceu com Elmi, mas o paredão colorado deu um tapa para afastar.

QUE SUSTO!

O time de Roraima assustou novamente aos 24. Em cobrança de falta, Diego mandou uma bomba direto para o meio. A bola passou por cima da barreira. O goleiro Lucas Flores chegou até a saltar, mas a bola bateu no travessão.

MAIS UM!

Depois do jogo ficar truncado, Rangel aproveitou erro da zaga e tocou para Alisson, que finalizou. Contudo, o goleiro Léo defendeu, dando rebote. Com isso, Lucca aproveitou a sobra para ampliar o placar em Mogi das Cruzes. Pouco tempo depois, o camisa 9 teve nova chance, mas isolou.

VOLTA MOVIMENTADA!

Após a primeira etapa terminar de maneira bem truncada, o jogo voltou movimentado para a segunda etapa. O São Raimundo ia marcando o primeiro da equipe na partida, mas a arbitragem anulou o tento e marcou pênalti.

SEM GOLS!

Na cobrança, Rafinha bateu no canto direito, e o goleiro Lucas Flores defender. No rebote, a zaga colorada afastou o perigo, mantendo o 2 a 0 no marcador em Mogi das Cruzes.

QUASE!​O São Raimundo teve uma nova chance aos 18. Na jogada, o time apareceu. Pelo lado direito, o time de Roraima apareceu, mas a zaga colorada afastou. Na sequência, o time aparece com Luquinha, que isola.

PRESSÃO DO MUNDÃO...

Nos minutos seguintes, o Colorado acabou diminuindo o ritmo e não conseguiu dar tantos sustos no São Raimundo, que, por outro lado, teve diversas oportunidades. No entanto, a equipe de Roraima pecava na finalização.

FOGO NOVO...​Com algumas substituições, o Internacional mostrou uma cara nova. Aos 33, Pedrinho, que entrou no lugar de Estêvão, teve chance. No primeiro lance do jogador do jogo, mandou uma bomba, que passou próximo ao gol de Léo.

QUE DEFESA!

Aos 43, Rafinha apareceu com perigo, pelo lado direito. O jogador mandou uma bomba de muito longe. Contudo, o goleiro Lucas Flores, bem posicionado, fez a defesa. Como resposta, no minuto seguinte, Leonardo, pela esquerda, mandou para Matteo, que insiste, mas manda nas mãos do goleiro Léo.FICHA TÉCNICAInternacional 2 x 0 São Raimundo​Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)Data: 04/01/2022 - 19h30 (de Brasília)​Árbitro: Giovanni Domenico Canneto VenturiniAssistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Raphael de Albuquerque LimaCartões amarelos: Ryan e Bizescki (Internacional); Jardeson e Kaio (São Raimundo)Cartões vermelhos: -Gols: Estevâo, aos 8'/1ºT (1-0)​, Lucca, aos 30'/1ºT (2-0)

INTERNACIONAL (Técnico: João Miguel)

Lucas Flores; Bernardo, João Pedro, Ryan (Vitinho, aos 16'/2ºT) e Lucas Ryan; Bizescki (Lukayan, aos 31'/2ºT)e Gustavo; Alisson (Matteo, aos 44'/2ºT), Estêvão (Pedrinho, aos 31'/2ºT) e Rangel; Lucca (Leonardo, aos 44'/2ºT).

SÃO RAIMUNDO (Técnico: Edinho Oliveira)

Léo; Rafinha (Luan, aos 47'/2ºT), Guilherme, Jambão e Diego Lima (Argentino, aos 40'/2ºT); Peruca (Anderson, aos 0'/2ºT) e Kaio; Jardeson (Lucas, aos 0'/2ºT), Yago (Macaxeira, aos 0'/2ºT) e Leandrinho; Elmi (Victor, aos 30'/2ºT).