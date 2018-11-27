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Final

Estádio Mineirão se oferece para sediar a decisão da Libertadores

Administradora do estádio mandou um ofício para a Conmebol demonstrando o desejo de receber a final continental

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 13:35

Publicado em 

27 nov 2018 às 13:35
O estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira, a Conmebol decide junto com River Plate e Boca Juniors a nova data da final da Libertadores e um estádio brasileiro se ofereceu para sediar o duelo. Trata-se do Mineirão, que através da sua administradora, se colocou à disposição da entidade máxima do futebol sul-americano.
De acordo com a assessoria de imprensa da Minas Arena, na última segunda-feira, um ofício foi enviado à Conmebol sobre a realização do jogo. Na apresentação, a administradora deixa claro que não cobraria aluguel do Mineirão, ou seja, os clubes teriam que arcar apenas com os custos de operação da partida.
> Final da Libertadores pode acontecer no dia 8 de dezembro, diz jornal
Concorrência
Além do Mineirão, as cidades de Genoa, na Itália e Mendoza, na Argentina, também se ofereceram para sediar o jogo decisivo. Vale lembrar que, em março deste ano, Mendoza recebeu uma final entre Boca Juniors e River Plate, pela Supercopa Argentina. Na ocasião, o time de Gallardo venceu por 2 a 0.
River na berlinda
Nesta terça-feira, a Conmebol indiciou o River Plate por conta do ocorrido no fim de semana. O time do Monumental de Núñez tem 24 horas para apresentar a defesa.

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