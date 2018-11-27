Estádio Mineirão se oferece para sediar a decisão da Libertadores

O estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira, a Conmebol decide junto com River Plate e Boca Juniors a nova data da final da Libertadores e um estádio brasileiro se ofereceu para sediar o duelo. Trata-se do Mineirão, que através da sua administradora, se colocou à disposição da entidade máxima do futebol sul-americano.

De acordo com a assessoria de imprensa da Minas Arena, na última segunda-feira, um ofício foi enviado à Conmebol sobre a realização do jogo. Na apresentação, a administradora deixa claro que não cobraria aluguel do Mineirão, ou seja, os clubes teriam que arcar apenas com os custos de operação da partida.

Concorrência

Além do Mineirão, as cidades de Genoa, na Itália e Mendoza, na Argentina, também se ofereceram para sediar o jogo decisivo. Vale lembrar que, em março deste ano, Mendoza recebeu uma final entre Boca Juniors e River Plate, pela Supercopa Argentina. Na ocasião, o time de Gallardo venceu por 2 a 0.

River na berlinda