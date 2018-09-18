Estádio Joaquim Calmon é demolido para a construção de hipermercado

O estádio Joaquim Calmon indo abaixo Crédito: Arquivo pessoal

Grande palco de conquistas de Linhares e principal praça esportiva da região, o Estádio Joaquim Calmon, localizado no bairro Shell, em Linhares, e que tinha capacidade para cerca de 3 mil pessoas, está sendo demolido para a construção de um hipermercado. O valor da venda gira em torno de 20 milhões, sendo 16 milhões divididos entre os 12 herdeiros de Joaquim Calmon, com mais 4 milhões de impostos.

No momento já houve a demolição das arquibancadas (assista no vídeo abaixo). A previsão passada é de começarem as obras efetivamente nos próximos dias e a conclusão acontecer em outubro do ano que vem. A reportagem do GloboEsporte.com tentou entrar em contato com a família Calmon para comentar o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, Sérgio Calmon, que representou a família no processo, não atendeu às ligações.

Craques do passado lamentam o fim do estádio

O ex-zagueiro Diego Martins, campeão capixaba e autor do gol do título do Linhares em 2007, exprimiu o sentimento de todos os linharenses com a demolição do estádio.

- É um fato triste, lamentável, principalmente pra mim que tenho grandes recordações no estádio. Pra nós jogadores, que cansamos de ver o Joaquim Calmon cheio em jogos decisivos, é muito triste. O torcedor de Linhares é apaixonado por futebol, mas sabemos que o futebol capixaba passa por uma grande crise - lamentou Diego Martins.

Atualmente preparador de goleiros das categorias de base do Internacional, Hiran foi goleiro do Linhares na Copa do Brasil de 1994 Crédito: Arquivo pessoal

Já Hiran, goleiro gigante na história linharense, campeão capixaba em 1993 e peça central da ótima campanha na Copa do Brasil de 1994, se mostrou conformado com a lacuna deixada pela demolição do estádio e lamentou o fato de um time da cidade ter que ir pra outro município para poder jogar.

- Primeiro a gente tem que aceitar porque o estádio era uma propriedade particular, onde a família Calmon tomou conta, cercou, como era direito deles administrar o local. Era um lugar que foi cedido pro pessoal jogar os campeonatos. A gente só fica triste porque foi um lugar que deu tantas glórias à nossa equipe dos Linhares, tantas alegrias aos torcedores. Mais um estádio em Linhares sendo demolido e o time tendo que ir jogar em outra cidade, acho que é uma vergonha pra cidade de Linhares. É um estádio particular e só falam nele quando chega campanha, para se elegerem. Só prometem várias coisas, mas nunca sai do papel - afirmou Hiran.

Quem foi Joaquim Calmon?

O estádio tem esse nome em homenagem ao ex-prefeito de Linhares, Joaquim Calmon, que dedicou vários anos de sua vida ao antigo América Futebol Clube (que em 1991 tentou se fundir com o Industrial para o surgimento do também extinto Linhares Esporte Clube). Presidente do time na década de 1950, Joaquim Calmon foi responsável por encontrar o terreno onde foi construído o estádio e também por conseguir o dinheiro necessário para que as obras fossem iniciadas.

O Joaquim Calmon foi um tradicional estádio de Linhares, Norte do ES Crédito: Sidney Novo

O político, que também trabalhava com bovinos, contudo, só passou a dar nome à casa da Coruja Azul em 1952, quando uma importante reforma do estádio foi realizada. Após a morte de Joaquim Calmon, seu neto Sérgio Calmon assumiu o controle do estádio, que é conhecido como "Estádio do América". E o outro neto de Joaquim Calmon, Roberto Calmon, foi jogador profissional e teve uma passagem como treinador do Linhares, em 2016.

Último título da cidade foi em 2007

O último título profissional da cidade de Linhares foi o Capixabão de 2007, quando a Coruja Azul abateu o Jaguaré. O título veio com uma vitória por 1 a 0, no Joaquim Calmon, e um empate em 0 a 0, no Estádio Conilon. O autor do gol do título foi o ex-zagueiro Diego Martins, que na época atuava como volante.

Zagueiro Diego Martins (no alto), foi o autor do gol do título do Linhares em 2007 Crédito: Arquivo pessoal

Neste jogo onde o Linhares venceu o Jaguaré, a equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Roy entrou em campo com: Raul, Jonatan (Serginho), Márcio, Abílio e Fabiano; Diego, Índio, Adriano e Guido (Adeílson Pelé); Rodrigo Calixto e André Biquinho (Rafael Zaró). Na época atuando como volante, o agora ex-zagueiro Diego Martins relembrou os últimos momentos de alegria seus e do torcedor linharense.

- Em 2007 eu fiz o meu primeiro gol como profissional, que foi o gol do título contra o Jaguaré (o 2º jogo terminou em 0 a 0, no Conilon). Foi um momento único, gratificante demais, porque foi o meu primeiro e único título capixaba, além de ser o último título da cidade de Linhares. Eu nunca tinha vivenciado isso e sendo o protagonista desse título, me marcou muito. Lembro de todos os momentos dos jogos, duas grandes equipes e duas torcidas fazendo uma grande festa. Vai ficar marcado para sempre em minha vida - finaliza Diego Martins.

Linhares sem estádio para futebol profissional