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Esse dia foi louco! Júlio César lembra Fla-Flu em que ele saiu driblando: 'Atitude extremamente egoísta'

Ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira voltou a comentar as motivações para pegar a bola e sair de sua área em clássico contra o Fluminense, que vencia por 4 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 15:59

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:59

Crédito: Gilvan de Souza - Flamengo
Um dos maiores goleiros da história do Flamengo, Júlio César protagonizou um lance inusitado quando defendia o clube. E não tem a ver com a sua antiga função, que era a de evitar bolas na rede. Em 2003, em um clássico diante do Fluminense, em que o Rubro-Negro perdia por 4 a 0, o goleiro dominou a bola e saiu driblando por todo o campo, até sofrer uma falta já no ataque do Fla.
- Assim, eu era um moleque na época. Foi uma situação em que eu estava me sentindo impotente no jogo, a verdade era essa. Tomando um chocolate do Fluminense, olhava para o banco e o Renato Gaúcho insuportável, olhava para mim, enfim. E a gente tem uma amizade. E aí eu me deparei com aquele lance, que me deu um estalo e eu saí driblando todo mundo - disse, em entrevista ao programa "Resenha ESPN", completando:
- Resumindo: depois daquela situação, o que ficou de aprendizado? Eu, de uma certa maneira, acabei jogando a minha própria torcida contra a minha equipe, porque a torcida pensa assim: "Se um goleiro faz isso, como um jogador de linha não faz?". Então, foi um gesto que eu me arrependo demais. Aprendi que de uma certa maneira eu prejudiquei minha equipe e se eu driblo todo mundo e faço um gol, não ia mudar nada, porque o jogo ia terminar 4 a 1, já estava definido. Foi uma atitude extremamente egoísta da minha parte.
À época, a atitude do ex-goleiro foi criticada pelo então técnico Evaristo de Macedo. Júlio César, cabe destacar, chegou a se desculpar em público logo após a partida contra o rival carioca.
Júlio César, hoje aos 40 anos, vestiu a camisa do Fla em 284 oportunidades, além de conquistar quatro Cariocas e uma Copa Mercosul pelo clube.E MAIS:Otimista pela autorização, Flamengo vai para a segunda semana de treinamentosFenapaf divulga vídeo no qual pede que atletas tenham acesso ao auxílio emergencialApós saída do Azeite Royal, Flamengo pode ficar sem outro patrocinadorGoleiro da Seleção sub-15 e outros dois jovens do Sport acertam com o Flamengo E MAIS:

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