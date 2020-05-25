Esse dia foi louco! Júlio César lembra Fla-Flu em que ele saiu driblando: 'Atitude extremamente egoísta'

Crédito: Gilvan de Souza - Flamengo

Um dos maiores goleiros da história do Flamengo, Júlio César protagonizou um lance inusitado quando defendia o clube. E não tem a ver com a sua antiga função, que era a de evitar bolas na rede. Em 2003, em um clássico diante do Fluminense, em que o Rubro-Negro perdia por 4 a 0, o goleiro dominou a bola e saiu driblando por todo o campo, até sofrer uma falta já no ataque do Fla.

- Assim, eu era um moleque na época. Foi uma situação em que eu estava me sentindo impotente no jogo, a verdade era essa. Tomando um chocolate do Fluminense, olhava para o banco e o Renato Gaúcho insuportável, olhava para mim, enfim. E a gente tem uma amizade. E aí eu me deparei com aquele lance, que me deu um estalo e eu saí driblando todo mundo - disse, em entrevista ao programa "Resenha ESPN", completando:

- Resumindo: depois daquela situação, o que ficou de aprendizado? Eu, de uma certa maneira, acabei jogando a minha própria torcida contra a minha equipe, porque a torcida pensa assim: "Se um goleiro faz isso, como um jogador de linha não faz?". Então, foi um gesto que eu me arrependo demais. Aprendi que de uma certa maneira eu prejudiquei minha equipe e se eu driblo todo mundo e faço um gol, não ia mudar nada, porque o jogo ia terminar 4 a 1, já estava definido. Foi uma atitude extremamente egoísta da minha parte.

À época, a atitude do ex-goleiro foi criticada pelo então técnico Evaristo de Macedo. Júlio César, cabe destacar, chegou a se desculpar em público logo após a partida contra o rival carioca.