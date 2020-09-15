'Esquecido', Scarpa era artilheiro do Palmeiras no mesmo período em 2019

Levando em consideração os duelos oficiais na temporada, o Verdão entrou em campo 27 vezes neste ano. Titular em apenas duas das 12 oportunidades que recebeu do técnico Vanderlei Luxemburgo, Scarpa está longe de atingir suas marcas da última temporada. Isso porque, além de somar uma assistência, contra o Bahia, o camisa 14 foi à rede apenas uma vez, diante do Oeste.Ainda que não seja possível atribuir essa brusca queda de rendimento a um único fator, vale destacar que Gustavo Scarpa sequer completou dois jogos consecutivos na equipe titular do Verdão. Ele recebeu sondagens do Almería, da Espanha, e outros clubes internacionais. placeholderA mudança de posicionamento promovida por Luxa também pode ser mais um fator determinante para o insucesso do meia nesta temporada.Mapa de calor de Gustavo Scarpa na temporada 2019, na esquerda, e 2020, na direita (Sofá Score/Reprodução)Ao analisar o mapa de calor do jogador em 2019, enxerga-se que Scarpa tinha mais liberdade dentro de campo. Apesar da sua preferência por atuar no lado direito do campo, o camisa 14 também flutuava na lateral oposta. Característica essa que potencializa não só o seu desempenho, mas também o leque de jogadas do Palmeiras.