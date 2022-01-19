Esquece: Athletico-PR considera valores altos e MT seguirá no Vasco

A possibilidade de transferência de MT, do Vasco para o Athletico-PR, noticiada na virada do ano, caiu por terra. Ao menos por enquanto, o clube paranaense desistiu da abordagem após considerar alta a pedida do Cruz-Maltino. O meia, assim, segue no Rio.E segue, agora, com considerável espaço na equipe comandada por Zé Ricardo. Isso após um 2021 em que foi surpresa no início do ano, mas chegou a retornar ao time sub-20 como punição por indisciplina. A tendência é que ele seja reserva, mas com minutos relevantes.
O contrato de MT com o Vasco vai até dezembro de 2024. E além do tempo de contrato, o clube entende que o ativo pode ser importante também por ser polivalente. O jogador chegou a atuar como lateral, volante e também como ponta. Ainda mais num elenco que será enxuto.
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Na posição de origem, MT tem como principais concorrentes Nene, Bruno Nazário e Isaque.