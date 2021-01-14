Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Esposa de Lucas Braga faz post emocionante em foto na Bombonera

Jogador viajou para a Argentina com a esposa em 2019, antes mesmo de estrear pelo Santos, visitou a Bombonera e esposa disse que ele ainda jogaria no estádio...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:02

LanceNet

14 jan 2021 às 10:02
Crédito: Lucas Braga com a esposa na Bombonera. Reprodução Instagram
Jeniffer Santos, esposa do atacante Lucas Braga, fez um post emocionante em suas redes sociais. O casal viajou para a Argentina ainda em 2019 e fizeram tour em Buenos Aires com parada obrigatória na Bombonera. Jeniffer destacou que falou ao atacante que um dia ele jogaria na casa do Boca Juniors e o sonho se realizou.- Essa foto é de pouco mais de 1 ano atrás, no estádio do Boca, nossa primeira parada (e obrigatória) em Buenos Aires. [Dezembro 2019] O Lu estava completamente encantado, pelo estádio, pela história e pelo significado para o futebol. Durante a visita, eu o olhei e disse “vida, daqui uns dias você estará jogando por aqui” ele, doce como sempre, me olhou e disse de imediato “amor, você não sabe onde estamos né? rs”... como se fosse algo tão distante. [Janeiro 2021] Semifinal da libertadores, jogo de ida na Bombonera e volta em casa, templo sagrado e promessas cumpridas. Deus é fiel e realizador de sonhos - comentou Jeniffer Santos em seu Instagram.Torcedor de arquibancada, Lucas Braga fez um dos gols da vitória do Santos por 3 a 0 em cima do Boca Juniors que classificou a equipe para a grande final da Taça Libertadores. O camisa 36 foi titular na Vila Belmiro e também no empate sem gols na Bombonera. Além disso, o atacante completou onze jogos seguidos entre os titulares no comando do técnico Cuca.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados