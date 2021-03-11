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futebol

Esposa de Carli 'antecipa' Botafogo e confirma retorno: 'Bem-vindo à casa'

Jogador desembarca com a família no Rio de Janeiro e esposa do atleta comemora acerto com o Alvinegro antes mesmo de clube anunciar a contratação de forma oficial...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 18:25
Crédito: Reprodução
Até mesmo a família do jogador sabe: Joel Carli está de volta ao Botafogo. Nesta quinta-feira, Mariela Treiyer, esposa do jogador, comemorou o retorno ao clube de General Severiano em uma rede social e "antecipou" o Alvinegro, que ainda não anunciou a contratação de forma oficial.
- Um dia voltaríamos onde jamais deveríamos ter saído. Novamente em casa (Rio de Janeiro). Felizes - escreveu, compartilhando uma foto com Joel Carli e os dois filhos.
O zagueiro desembarcou na Cidade Maravilha com a família nesta quinta-feira. O ex-capitão tem o acordo praticamente selado com o clube de General Severiano e defenderá o Botafogo pelas próximas duas temporadas, em um movimento do Alvinegro para renegociar uma dívida com o argentino.
Carli estava no Aldosivi-ARG, clube o qual rescindiu de forma amigável para acertar com o Botafogo. O zagueiro já realizou exames médicos e deve assinar o novo contrato ainda nesta semana.

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