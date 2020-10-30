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'Esperava um rendimento ofensivo melhor', admite Mano Menezes após derrota do Bahia

Treinador entende que eficiência do Melgar foi determinante para o resultado que força o Esquadrão a vencer por dois gols de diferença na Arena Fonte Nova...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 11:19

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 11:19
Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Depois de confirmado o resultado de 1 a 0 favorável ao Melgar diante do Bahia na última quinta-feira (29) pela Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes falou em entrevista coletiva sobre o que viu do desempenho técnico da sua equipe.
Para ele, independente da análise sobre a formatação da equipe com mais ou menos nomes de composição do meio-campo tendo características defensivas, mas sim o fato do time não ter conseguido criar tantas oportunidades de gol como desejado.
Além disso, Mano entende que o quesito da eficiência foi determinante para o resultado pensando no julgamento de que, em uma das poucas chances que surgiram, os peruanos balançaram as redes:
- Esperava um rendimento ofensivo melhor, porque, mesmo com estratégias diferentes nos dois tempos, quando tivemos a posse e controle do jogo, criamos poucas oportunidades. Fomos concluir a gol com certo perigo aí aos 38, 40 minutos do segundo tempo. Pouco para uma equipe que quer construir a vitória.
- Futebol é assim. Não é um jogo de justiça, é um jogo de bola no gol. O Melgar teve a felicidade de fazer uma jogada que, no segundo tempo, não tinha mais espaço para fazer. Foi feliz na triangulação pelo lado, entre nosso central e nosso lateral. A jogada foi para dentro da defesa e sofremos o gol. Poderíamos ter feito quando estávamos melhor. Não fizemos - agregou o técnico.
Antes de decidir seu futuro na Sula, o Bahia volta a se concentrar no Brasileirão onde terá de visitar o Santos na Vila Belmiro às 18h15 no próximo domingo (1).

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