'Esperava um rendimento ofensivo melhor', admite Mano Menezes após derrota do Bahia

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Depois de confirmado o resultado de 1 a 0 favorável ao Melgar diante do Bahia na última quinta-feira (29) pela Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes falou em entrevista coletiva sobre o que viu do desempenho técnico da sua equipe.

Para ele, independente da análise sobre a formatação da equipe com mais ou menos nomes de composição do meio-campo tendo características defensivas, mas sim o fato do time não ter conseguido criar tantas oportunidades de gol como desejado.

Além disso, Mano entende que o quesito da eficiência foi determinante para o resultado pensando no julgamento de que, em uma das poucas chances que surgiram, os peruanos balançaram as redes:

- Esperava um rendimento ofensivo melhor, porque, mesmo com estratégias diferentes nos dois tempos, quando tivemos a posse e controle do jogo, criamos poucas oportunidades. Fomos concluir a gol com certo perigo aí aos 38, 40 minutos do segundo tempo. Pouco para uma equipe que quer construir a vitória.

- Futebol é assim. Não é um jogo de justiça, é um jogo de bola no gol. O Melgar teve a felicidade de fazer uma jogada que, no segundo tempo, não tinha mais espaço para fazer. Foi feliz na triangulação pelo lado, entre nosso central e nosso lateral. A jogada foi para dentro da defesa e sofremos o gol. Poderíamos ter feito quando estávamos melhor. Não fizemos - agregou o técnico.