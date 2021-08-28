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Esperando Willian? Roger Guedes posa com camisa sem número em primeiro dia de Corinthians

Expectativa era de que o atacante vestisse a camisa 10, que está vaga, mas dúvida permaneceu na última sexta-feira, o que pode ser um sinal da espera pelo meia do Arsenal...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 08:00
Crédito: Reprodução/Instagram Corinthians
O Corinthians anunciou Roger Guedes na tarde da última sexta-feira e no mesmo dia ele esteve no Parque São Jorge para assinar contrato e já vestir pela primeira vez o manto alvinegro. No entanto, um detalhe chamou a atenção: a camisa não tinha numeração, quebrando a expectativa de que ele usaria a 10, o que pode significar que o clube aguarda outro dono para usar esse número.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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E esse dono a torcida corintiana sabe quem é: Willian, que atualmente pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e que tenta buscar outro clube para seguir sua carreira. Um dos candidatos é justamente o Timão, que já apresentou as condições para o meia e seu estafe, e agora aguarda uma resposta positiva até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências.
A negociação não é fácil, principalmente pela questão financeira, uma vez que a quantia que o jogador recebeu na Inglaterra é praticamente quatro vezes maior do que o teto salarial do Corinthians. Mesmo assim, o clube segue otimista em convencer o Filho do Terrão a voltar para casa neste momento, seja rescindindo o contrato com os Gunners, seja vindo por empréstimo com divisão de salários.Por essas e outras, a camisa 10 ainda não foi dada para Roger Guedes, que vinha sendo apontado como o novo dono desse tradicional número, o que acabou não se concretizando, pelo menos por enquanto. Vale lembrar que em 2007, quando deixou o Parque São Jorge rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Willian era o 10 corintiano, e agora retomaria o que já foi seu.
Oficialmente o clube não vai se manifestar sobre isso, pois a negociação para repatriar o meia é tratada com extrema cautela para não colocar falsas expectativas na torcida, mas o suspense sobre o número da camisa de Roger tem sim a ver com a espera pela chegada de Willian. Caso ele não seja contratado, provavelmente a 10 será do ex-atacante do Shandon Luneng.
Além da 10, a 9 está vaga entre aquelas que fazem parte da numeração tradicional dos homens de ataque. No entanto, não é garantido que Roger ficará com a 9. Por isso, o suspense deve continuar até a próxima semana, quando a janela estará fechada e o Corinthians apresentará o seu novo jogador com seu novo número. Mais uma novela para o torcedor acompanhar.

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