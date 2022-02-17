Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação inicial do Corinthians contra o São Bernardo tem média acima dos 30 anos de idade
futebol

Escalação inicial do Corinthians contra o São Bernardo tem média acima dos 30 anos de idade

Oitos dos 11 atletas corintianos que iniciarão a partida contra o Bernô são trintões...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 21:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 21:23
Na primeira partida onde o 'quinteto fantástico' do Corinthians inicia junto, a escalação inicial do Timão tem uma média de idade de 30 anos e seis meses. Oitos dos 11 jogadores da equipe alvinegra que começarão a partida contra o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, possuem mais de 30 anos. Somente o zagueiro João Victor, o meia Du Queiroz e o atacante Róger Guedes estão na casa dos 20 anos - 23, 22 e 25 respectivamente.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Por sinal, Guedes é o único entre os cinco reforços recentes e badalados do Corinthians que não faz parte do time dos Trintões. Giuliano tem 31 anos; Paulinho e Willian, 33; Renato Augusto, 34.
Por sua vez, no banco de reservas apenas o atacante Jô está na casa acima dos 30, o camisa 77 tem 34 anos.
A média de idade total do elenco corintiano é de 26 anos e quatro meses, portanto a equipe titular contra o Bernô será quatro anos e dois meses mais velha.
Confira a idade do 11 inicial do Corinthians contra o São Bernardo: Cássio (34 anos); Fagner (32 anos); João Victor (23 anos), Gil (34 anos); Fábio Santos (36 anos); Du Queiroz (22 anos); Willian (33 anos); Paulinho (33 anos), Renato Augusto (34 anos) e Giuliano (31 anos); Róger Guedes (25 anos).
Crédito: RenatoAugustoéumdostrintõesdoTimãocontraoSãoBernardo(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados