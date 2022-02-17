Escalação inicial do Corinthians contra o São Bernardo tem média acima dos 30 anos de idade

Na primeira partida onde o 'quinteto fantástico' do Corinthians inicia junto, a escalação inicial do Timão tem uma média de idade de 30 anos e seis meses. Oitos dos 11 jogadores da equipe alvinegra que começarão a partida contra o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, possuem mais de 30 anos. Somente o zagueiro João Victor, o meia Du Queiroz e o atacante Róger Guedes estão na casa dos 20 anos - 23, 22 e 25 respectivamente.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Por sinal, Guedes é o único entre os cinco reforços recentes e badalados do Corinthians que não faz parte do time dos Trintões. Giuliano tem 31 anos; Paulinho e Willian, 33; Renato Augusto, 34.

Por sua vez, no banco de reservas apenas o atacante Jô está na casa acima dos 30, o camisa 77 tem 34 anos.

A média de idade total do elenco corintiano é de 26 anos e quatro meses, portanto a equipe titular contra o Bernô será quatro anos e dois meses mais velha.

Confira a idade do 11 inicial do Corinthians contra o São Bernardo: Cássio (34 anos); Fagner (32 anos); João Victor (23 anos), Gil (34 anos); Fábio Santos (36 anos); Du Queiroz (22 anos); Willian (33 anos); Paulinho (33 anos), Renato Augusto (34 anos) e Giuliano (31 anos); Róger Guedes (25 anos).