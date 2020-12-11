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Escalação do Palmeiras: Verdão vai com o que tem à disposição contra o Bahia

Equipe treinou na Academia de Futebol nesta sexta-feira (11) visando voltar a somar três pontos no Brasileirão 2020 e encurtar a distância para o líder São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 20:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta sexta-feira (11), o Palmeiras treinou na Academia de Futebol, ensaiou uma provável escalação e encerrou a preparação para encarar o Bahia, neste sábado (12), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2020. Ainda sem Abel Ferreira, que está em fase final de isolamento por causa da Covid-19, o time será comandado mais uma vez por Vitor Castanheira.
Sem muitas novidades, os titulares e os reservas foram divididos em dois times de 11 para um coletivo onde a comissão técnica alviverde fez atividades posicionais, além de treinar finalizações e bolas paradas. O Verdão vem de sete vitórias seguidas atuando no seu estádio e conta com o bom momento como mandante para voltar a vencer após dois empates consecutivos.
Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Bahia é: Weverton, M. Rocha, Luan, G. Gómez e M. Viña; Danilo, G. Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Gabriel Veron (Willian).
A bola rola para Palmeiras x Bahia às 19h de amanhã, no Allianz Parque. Com 38 pontos em 23 jogos, o Verdão, que está na sétima colocação, busca reduzir a distância para o líder São Paulo, que possui 50 pontos em 24 partidas disputadas.

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