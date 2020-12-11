Escalação do Palmeiras: Verdão vai com o que tem à disposição contra o Bahia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (11), o Palmeiras treinou na Academia de Futebol, ensaiou uma provável escalação e encerrou a preparação para encarar o Bahia, neste sábado (12), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2020. Ainda sem Abel Ferreira, que está em fase final de isolamento por causa da Covid-19, o time será comandado mais uma vez por Vitor Castanheira.

Sem muitas novidades, os titulares e os reservas foram divididos em dois times de 11 para um coletivo onde a comissão técnica alviverde fez atividades posicionais, além de treinar finalizações e bolas paradas. O Verdão vem de sete vitórias seguidas atuando no seu estádio e conta com o bom momento como mandante para voltar a vencer após dois empates consecutivos.

Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Bahia é: Weverton, M. Rocha, Luan, G. Gómez e M. Viña; Danilo, G. Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Gabriel Veron (Willian).