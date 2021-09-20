Escalação do Palmeiras: Jorge não é relacionado e Verdão segue preparação para enfrentar Atlético-MG

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras segue se preparando para a partida contra o Atlético-MG. A equipe de Abel Ferreira, no entanto, não contará com o lateral Jorge, que, mesmo sem estrear, já treina sem restrições com o elenco alviverde.

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Nesta segunda-feira (20), a comissão técnica propôs atividades para aprimorar balanços, transições e marcações. Os goleiros, depois de realizarem um treino individualizado, participaram das atividades com o restante do elenco.

Na sequência, os jogadores cruzamentos e finalizações. Alguns, ainda, treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

Veja a tabela completa da LibertadoresO lateral Jorge, apesar de ter participado das atividades, ainda não está à disposição de Abel Ferreira. O jogador, contratado no mês de julho, se recuperou de uma lesão no joelho e passou por um período de recondicionamento físico.

Atualmente, o atleta está bem fisicamente e treina sem restrições com a equipe alviverde. Ele, no entanto, ainda não foi relacionado pela comissão técnica. A tendência é que, contra o Corinthians, o atleta esteja disponível pela primeira vez.