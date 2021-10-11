Escalação do Palmeiras: Felipe Melo e Menino voltam; Verdão treina para enfrentar o Bahia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu sequência, nesta segunda-feira (11), à preparação para enfrentar o Bahia na terça-feira (12), às 21h30, fora de casa. Em campo, o técnico Abel Ferreira propôs atividades táticas ao elenco.

Felipão fora do Grêmio: veja os técnicos brasileiros que estão livres no mercado

Primeiramente, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica e, na sequência foram separados em duas equipes para um trabalho posicional. Neste, os atletas treinaram movimentações e opções de passe. Alguns também praticaram cobranças de falta e movimentações específicas.

Veja a tabela completa do BrasileirãoSuspensos contra o Red Bull Bragantino, Felipe Melo e Gabriel Menino foram as novidades e estão à disposição de Abel Ferreira. Sem condições de jogo e seguindo cronograma de recuperação, Marcos Rocha, Mayke, Danilo e Zé Rafael realizaram trabalhos na parte interna e no campo. Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez seguem com suas respectivas seleções para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada