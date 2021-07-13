Escalação do Palmeiras: equipe realiza último treino antes de viagem para o Chile

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras realizou, na manhã desta terça-feira (13), a última atividade em São Paulo antes de embarcar para Santiago, no Chile, para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores diante da Universidad Católica. O técnico Abel Ferreira e sua comissão focaram em atividades táticas com o elenco.

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Rony, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e Luiz Adriano, com um edema no joelho direito, ficaram na parte interna, realizando tratamentos com o Núcleo de Saúde e Performance do clube - os jogadores nem viajam junto com os companheiros para o Chile.

Antes de iniciar as atividades, foram passadas instruções e informações do adversário para os jogadores. Depois, separados em dois grupos, a parte tática foi o foco das atividades, treinando passe, posse de bola e simulando situações de jogo. Ainda foram treinadas lances de bola parada, jogadas ensaiadas e posicionamentos específicos. Alguns jogadores treinaram cobranças de falta e pênalti.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoNo final da atividade, o capitão Gustavo Gómez falou sobre o momento do time, com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, além da liderança isolada.

- Todo jogo da Libertadores é importante, vamos jogar com um time bom do Chile, vai ser um jogo difícil. Mas nosso time está numa fase boa e vamos tratar de fazer nosso melhor para conseguir um bom resultado fora de casa, para depois garantir a classificação aqui.

Com isso, o Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.