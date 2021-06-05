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Escalação do Palmeiras: Danilo tem lesão confirmada; Veron e Kuscevic voltam a treinar com bola

O Verdão encerrou, neste sábado (5), a preparação para enfrentar a Chapecoense; Abel Ferreira terá importantes desfalques pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 20:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Verdão encerrou, na tarde deste sábado (5), a preparação para a segunda rodada do Brasileirão 2021. As novidades foram as aparições de Gabriel Veron e Benjamín Kuscevic em campo e com bola: a dupla estava afastada há semanas devido a lesões e agora avançou na recuperação, embora ainda treine separada do elenco. A má notícia é que o volante Danilo teve lesão confirmada na coxa esquerda e já iniciou o tratamento na parte interna da Academia de Futebol.>> Arrascaeta no topo: saiba quais são os estrangeiros mais caros do Brasileirão>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Para a atividade do grupo principal, Abel Ferreira separou os jogadores em dois times, esboçando, em um deles, a escalação titular do Palmeiras para o duelo deste domingo (6), contra a Chapecoense. O treino foi tático e com a intenção de aprimorar transições, balanços, verticalizações, posicionamentos, jogadas ensaiadas, entre outros.Ao lado de Danilo no departamento médico, também está Danilo Barbosa, que tem uma contusão na coxa direita. Gabriel Menino, Weverton, Matías Viña e Gustavo Gómez, convocados para suas seleções nacionais, são os outros desfalques confirmados do Alviverde Imponente. Breno Lopes e Marcos Rocha, por outro lado, já estão recuperados e participaram integralmente de todos os exercícios propostos pela comissão técnica alviverde.
Desta forma, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense conta com: Jailson, Marcos Rocha, Luan, Renan (Alan Empereur) e Victor Luís; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.
O duelo entre os Verdões está marcado para as 18h15 deste domingo, no Allianz Parque.

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