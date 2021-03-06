Escalação do Palmeiras: Com volta de Gabriel Veron, Verdão encerra preparação para final

O Palmeiras encerrou, neste sábado (06), a preparação para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, e contou com um importante reforço, sendo este o atacante Gabriel Veron, que voltou a treinar com a equipe.
O ponta participou da primeira parte das atividades, que consistiu num treino recreativo em campo reduzido. Na sequência, a Cria da Academia fez um complemento físico, enquanto o restante do elenco fez atividades técnicas específicas, ensaiando bolas paradas, cabeceios, transições, entre outros.O zagueiro Emerson Santos, por sua vez, cumpriu cronograma de transição física na parte interna da Academia de Futebol.
Com os desfalques e atletas à disposição em conta, a provável escalação do Verdão para a finalíssima é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (07), às 18h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela grande final da Copa do Brasil.